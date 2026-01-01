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Entreprise de Saint-Georges

Le fabricant Mirage classé une nouvelle fois premier en plancher de bois franc

durée 09h00
9 avril 2026
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Par Salle des nouvelles

Le fabricant de planchers de bois franc Mirage, dont le siège social est établi à Saint-Georges, vient d'être reconnu pour une nouvelle fois comme leader parmi les manufacturiers du genre en Amérique du Nord.

L'entreprise beauceronne a remporté une fois de plus la palme dans la catégorie Design et Qualité, en plus de se démarquer au niveau du Service, selon le sondage mené par le magazine américain Floor Focus.

«Cette reconnaissance marque également une étape importante pour Mirage, puisqu’il s’agit de notre 50e reconnaissances dans l’industrie, témoignant de la passion de notre équipe et de notre engagement continu envers une expérience client exceptionnelle et l’innovation. Nous sommes profondément reconnaissants envers les détaillants qui continuent de nous accorder leur confiance», a affirmé Jérôme Goulet, directeur marketing chez Mirage, par voie de communiqué de presse.

Signalons que la compagnie est en opération depuis plus de 40 ans.

 

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