Le prix «Jeune entreprise 2026» à La Broche à Foin

Nouvelle-Beauce
Le prix «Jeune entreprise 2026» à La Broche à Foin
De gauche à droite, Marlène Bisson, directrice générale de DENB, Marie‑Pierre Simard, propriétaire de La Broche à Foin et récipiendaire du Prix Jeune entreprise de l’année, Catherine Gibeau, représentante d’Hydro‑Québec, et Christian Marcoux, président de DENB.
Les représentants des jeunes entreprises: Anne‑Marie Royer, (La Cuvée Locale – ÉcoPub), Chaimae Mouttalie (Maison Daya), Dre Isabelle Patry (Élixir Médecine esthétique), Marlène Bisson, directrice générale de DENB; Thomas Marcoux (Drone Optik), Mélissa et Marie‑Josée Maheux (Café‑In Sainte‑Marie), ainsi qu'Alex Bouchard et Danaël Lefebvre (Saindoux Restaurant).
Par Salle des nouvelles
Plus de 270 convives se sont réunis à La cache à Maxime, le 15 avril, afin de célébrer l’audace, la passion et l’innovation des entrepreneurs de la région lors du 36e Souper des jeunes gens d’affaires de La Nouvelle-Beauce.
La rencontre, qui marquait le tout premier évènement de la série distINC.tion pour l’année en cours, était organisée par Développement économique Nouvelle-Beauce.
Pour une sixième année consécutive, Hydro-Québec agissait à titre de partenaire présentateur de la soirée. C’est Catherine Gibeault, représentante de la société d’État, qui a eu le plaisir de remettre le prix Jeune entreprise 2026 à l’entreprise lauréate.
Prix Jeune entreprise 2026 – La Broche à Foin
Le prix Jeune entreprise vise à promouvoir l’entrepreneuriat, l’innovation et la créativité, tout en inspirant la relève entrepreneuriale à poursuivre son développement. Il récompense une jeune entreprise située en Nouvelle-Beauce s’étant particulièrement illustrée au cours des dernières années.
Cette année, le prix a été remis à La Broche à Foin, une entreprise de divertissement bien ancrée dans la région, reconnue pour son concept unique de soirées « dueling piano ». Fondée à partir d’une idée audacieuse née en 2014, l’entreprise a su se démarquer rapidement grâce à une expérience immersive et festive, centrée sur la participation du public et la spontanéité des performances musicales.
Portée par la vision et l’énergie de sa fondatrice, Marie-Pierre Simard, La Broche à Foin a connu une croissance remarquable, passant de quelques spectacles à ses débuts à une programmation soutenue et une capacité d’accueil bonifiée. L’entreprise compte aujourd’hui plus de 20 employés, en plus de plusieurs artistes, et poursuit son développement avec de nouveaux projets, dont un volet festival et une présence accrue à l’extérieur de la région.
« Par son authenticité, son sens de l’expérience et sa capacité à rassembler, La Broche à Foin incarne parfaitement l’esprit entrepreneurial dynamique de la Nouvelle-Beauce », souligne Marlène Bisson, directrice générale de DENB.
Une tribune pour six jeunes entreprises
Au cours de la soirée, les invités ont également eu l’occasion de découvrir six jeunes entreprises de la MRC, récemment démarrées ou reprises, choisies pour la diversité de leurs services et leur ancrage dans différentes municipalités de La Nouvelle-Beauce.
Les six entreprises présentées étaient Café-In, de Sainte-Marie, (Marie-Josée et Melissa Maheux), Drone Optik, installé à Scott (Thomas Marcoux), Élixir Médecine Esthétique, de Sainte-Marie (Isabelle Patry et Andrée-Anne Bérubé), La Cuvée Locale – ÉcoPub, de Sainte-Hénédine (Anne-Marie Royer et Laurent Ouellet), Maison Daya, de Frampton (Chaimae Mouttalie), et le restaurant Saindoux, de Sainte-Marie (Alex Bouchard et Danael Lefebvre).