Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Par Chassomaniak et St-Georges GM

Un franc succès pour le premier Salon Chasse et Pêche de Saint-Georges

durée 16h15
19 avril 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

De nombreux curieux et passionnés se sont rendus au premier Salon Chasse et Pêche de Saint-Georges, organisé par Chassomaniak, qui se tenait ce samedi au concessionnaire St-Georges GM.

« C’est la première fois qu’on fait ça, mais définitivement il y a beaucoup de monde aujourd’hui alors on va avoir une édition 2 à 100% », a mentionné Mathieu Pouliot, de Chassomaniak, avec enthousiasme lors de l'événement.

Plusieurs exposants étaient présents avec des produits pour la chasse et la pêche, des dégustations de produits locaux ainsi que différents kiosques d’informations. À l’extérieur, les visiteurs ont pu découvrir un stand de tir d’arbalètes, essayer des vélos électriques ou encore vivre l’expérience d’un VTT ou d’un pick-up AT4X GMC sur un parcours construit pour l’occasion. 

« C’est un circuit qu’on a fait aux spécifications de GM pour pousser notre AT4X à son maximum. Il a notamment un pare choc avant entièrement en fonte, plusieurs plaques de protection additionnelles en dessous. (...) Une autre particularité c’est sa suspension multimatic avec les réservoirs externes pour lui permettre de manoeuvrer à travers les bosses, quelque chose d’assez particulier qu’on peut ressentir sur le circuit », a détaillé Raphaël Beaulieu de St-Georges GM.

Enfin, plus de 35 trophées de chasse étaient exposés sur place regroupant les plus gros chevreuils trouvés au Québec, dont le plus âgé date de 1949. « Ça prouve qu’on a rien a envié aux autres provinces ou État nord-américains », a expliqué André Beaudry de Trophée Québec. L'un de ses trophées était justement exposé. « J’ai eu la chance de chasser ce chevreuil en 2000 et depuis ce temps-là je suis devenu mesureur pour Trophée Québec. »

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le prix «Jeune entreprise 2026» à La Broche à Foin

Publié le 17 avril 2026

Le prix «Jeune entreprise 2026» à La Broche à Foin

Plus de 270 convives se sont réunis à La cache à Maxime, le 15 avril, afin de célébrer l’audace, la passion et l’innovation des entrepreneurs de la région lors du 36e Souper des jeunes gens d’affaires de La Nouvelle-Beauce. La rencontre, qui marquait le tout premier évènement de la série distINC.tion pour l’année en cours, était ...

LIRE LA SUITE
Un excédent de 59,33 M$ pour la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce

Publié le 15 avril 2026

Un excédent de 59,33 M$ pour la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce

La Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce a enregistré des excédents d’opération de 59,33 M$, au terme de l’exercice financier du 31 décembre 2025. C'est ce qui est ressorti de l'assemblée générale annuelle virtuelle de l'établissement financier, qui s'est déroulée le 8 avril. Cette performance représente une hausse de 27,9 % par rapport à ...

LIRE LA SUITE
La Caisse Desjardins de Beauce-Centre dégage un excédent de 15 M$

Publié le 15 avril 2026

La Caisse Desjardins de Beauce-Centre dégage un excédent de 15 M$

Au terme de l’exercice financier terminé le 31 décembre 2025, la Caisse Desjardins de Beauce-Centre a enregistré des excédents d’opération de 14,97 M$, soit une hausse de 31,3 % par rapport à 2024. C'est ce qui est ressorti de l'assemblée générale annuelle virtuelle de l'établissement financier, qui s'est déroulée le 7 avril. Entre autres ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge