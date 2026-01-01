Un franc succès pour le premier Salon Chasse et Pêche de Saint-Georges

De nombreux curieux et passionnés se sont rendus au premier Salon Chasse et Pêche de Saint-Georges, organisé par Chassomaniak, qui se tenait ce samedi au concessionnaire St-Georges GM.

« C’est la première fois qu’on fait ça, mais définitivement il y a beaucoup de monde aujourd’hui alors on va avoir une édition 2 à 100% », a mentionné Mathieu Pouliot, de Chassomaniak, avec enthousiasme lors de l'événement.

Plusieurs exposants étaient présents avec des produits pour la chasse et la pêche, des dégustations de produits locaux ainsi que différents kiosques d’informations. À l’extérieur, les visiteurs ont pu découvrir un stand de tir d’arbalètes, essayer des vélos électriques ou encore vivre l’expérience d’un VTT ou d’un pick-up AT4X GMC sur un parcours construit pour l’occasion.

« C’est un circuit qu’on a fait aux spécifications de GM pour pousser notre AT4X à son maximum. Il a notamment un pare choc avant entièrement en fonte, plusieurs plaques de protection additionnelles en dessous. (...) Une autre particularité c’est sa suspension multimatic avec les réservoirs externes pour lui permettre de manoeuvrer à travers les bosses, quelque chose d’assez particulier qu’on peut ressentir sur le circuit », a détaillé Raphaël Beaulieu de St-Georges GM.

Enfin, plus de 35 trophées de chasse étaient exposés sur place regroupant les plus gros chevreuils trouvés au Québec, dont le plus âgé date de 1949. « Ça prouve qu’on a rien a envié aux autres provinces ou État nord-américains », a expliqué André Beaudry de Trophée Québec. L'un de ses trophées était justement exposé. « J’ai eu la chance de chasser ce chevreuil en 2000 et depuis ce temps-là je suis devenu mesureur pour Trophée Québec. »