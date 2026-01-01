Tourisme Etchemins lance sa saison 2026

Tourisme Etchemins donnait officiellement le coup d’envoi à la saison touristique 2026 lors d’un événement, tenu le 27 mai, qui a rassemblé plus d’une trentaine d’entrepreneurs, partenaires, intervenants et élus du territoire.

Pour cette édition, une formule renouvelée a permis aux participants de vivre d’abord une expérience immersive sur le terrain avant de prendre part au lancement officiel de la saison.

Ce dernier a été précédé en après-midi par une activité découverte à Saint-Magloire, où une vingtaine d’entrepreneurs et d’intervenants touristiques ont été invités à vivre l’expérience d’un visiteur.

Les participants ont pris part à une randonnée au Mont Bonnet, favorisant les échanges et le développement de collaborations entre acteurs du milieu. Au sommet, ils ont dégusté une boîte à lunch préparée par le restaurant La Sittelle, nouveau membre de Tourisme Etchemins. L’activité s’est conclue aux Délices du Bonnet autour d’un café, permettant de poursuivre le réseautage tout en découvrant la nouvelle terrasse de l’établissement.

Une saison touristique prometteuse

Le lancement officiel s’est ensuite tenu à la salle municipale de Saint-Magloire, où d’autres partenaires, intervenants et élus se sont joints à l’événement. Les participants ont pu prendre connaissance du bilan de la dernière année ainsi que des orientations qui guideront les actions de Tourisme Etchemins pour la saison 2026.

« Ce qui distingue Les Etchemins, c’est la volonté constante des acteurs du milieu de se réinventer et de travailler ensemble. Nous voyons émerger des projets innovants qui contribuent à enrichir l’expérience des visiteurs tout en renforçant l’identité de notre région », a indiqué Ève Côté, agente de développement touristique de Tourisme Etchemins.

Au cours des derniers mois, Tourisme Etchemins a réalisé plusieurs actions afin de soutenir le développement touristique et l’attractivité du territoire :

• Un bilan 2025 très positif, marqué par l’adhésion de près d’une dizaine de nouvelles entreprises et nouveaux membres;

• Une nouvelle carte touristique disponible dans différents lieux;

• Trois formations offertes gratuitement aux entrepreneurs sur les tendances touristiques, l’engagement citoyen et la création de contenus visuels de qualité. Une nouvelle formation portant sur le leadership sera offerte le 11 juin prochain;

• Une présence remarquée au Salon du plein air de Montréal et au Salon de la motoneige de Québec;

• La participation à la coorganisation et à l’animation du tout premier Colloque sur le développement du plein air de Chaudière-Appalaches, un événement qui a contribué à accroître le rayonnement de la région.

Des actions ambitieuses

Tourisme Etchemins poursuivra ses efforts de promotion et de développement au cours de la prochaine année grâce à plusieurs initiatives. Parmi les actions à venir :

• La production d’un cahier touristique spécial mettant en valeur les attraits de Bellechasse, de la Beauce et des Etchemins. Ce cahier sera distribué à plus de 95 000 exemplaires;

• Des concours promotionnels sur les ondes de WNKD et Radio Beauce;

• Le lancement de nouveaux articles promotionnels à l’effigie des Etchemins;

• Plus de 100 000 $ investis en promotion touristique en 2025, notamment grâce à un partenariat avec Tourisme Chaudière-Appalaches;

• Une refonte complète du site Web de Tourisme Etchemins;

• Le déploiement de nouvelles affiches et panneaux aux couleurs de la nouvelle image de marque du territoire.