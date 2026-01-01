L'inflation s'est accélérée à 2,4 % en mars au pays

Le taux d’inflation annuel a bondi de plus d’un demi-point de pourcentage en mars au pays, pour atteindre 2,4 %, notamment parce que la guerre en Iran a fait flamber les prix de l’essence.

Selon Statistique Canada, les prix de l’essence ont augmenté de 21,2 % en mars par rapport à février, soit la plus forte hausse jamais enregistrée.

La plupart des économistes s’attendaient à une accélération de l’inflation en mars, puisque la décision de l’Iran de fermer le détroit d’Ormuz en réponse aux attaques américaines et israéliennes a fait grimper les cours du pétrole.

Si l’on avait exclu les prix de l’essence du calcul, l’inflation se serait établie à 2,2 % en mars, selon Statistique Canada.

L’inflation alimentaire, quant à elle, a ralenti, passant de 5,4 % en février à 4 % en mars.

Les prix des légumes frais ont bondi de 7,8 % en glissement annuel en mars, ce que Statistique Canada attribue aux conditions de culture difficiles pour les concombres, les poivrons et le céleri.

La croissance des prix s’est accélérée dans toutes les provinces en mars par rapport à février, mais c’est au Québec que la hausse a été la plus faible, en raison d’un ralentissement de la croissance des prix des loyers.

Au Québec, l’inflation s’est établie à 2,9 % en mars, après avoir été de 2,8 % en février.

La Banque du Canada analysera de près les données publiées lundi, alors qu’elle se prépare à prendre sa prochaine décision sur les taux d’intérêt, le 29 avril.

La Presse Canadienne