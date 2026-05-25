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Gala de l’entreprise beauceronne

Le «Jarret d'or» décerné à Groupe RCM

C'est le Groupe RCM, une entreprise de Saint-Benoît-Labre, qui a remporté le Jarret d'or.
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Photo: Courtoisie | CCISG

C'est le Groupe RCM, une entreprise de Saint-Benoît-Labre, qui a remporté le Jarret d'or.

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C'est le Groupe RCM, une entreprise de constructions modulaires de Saint-Benoît-Labre, qui a remporté le Jarret d'or, remis dans le cadre du Gala de l’entreprise beauceronne.

La 37e édition s'est encore une fois tenue devant salle comble, ce samedi 23 mai, au Centre de congrès Le Georgesville de Saint-Georges.

Organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Georges, la célébration se déroulait sous la coprésidence d’honneur d'Hélène Méthot et de Samuel Drouin, de Bérubé Audioprothésistes, qui ont livré un message sur l’importance de l’engagement entrepreneurial, du leadership humain et de la relève d’affaires.

« Chaque année, le Gala de l’entreprise beauceronne nous rappelle à quel point notre  milieu entrepreneurial est fort, innovant et humain. Derrière chaque entreprise se  cachent des gens passionnés, courageux et engagés qui contribuent concrètement à  faire avancer notre région. Nous sommes extrêmement fiers de pouvoir les célébrer  », a mentionné Karine Couture, présidente du conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie de Saint-Georges. 

Dans le cadre de cette édition toute spéciale marquant le 95e anniversaire de la  Chambre ainsi que son évolution vers la Chambre de commerce et d’industrie de  Saint-Georges, plusieurs entreprises et personnalités se sont vu remettre les  prestigieux prix Jarret soulignant leur parcours, leur innovation et leur contribution exceptionnelle au milieu des affaires.

Voici la liste de tous les récipiendaires:

JARRET ÉDUCATIONS INTERORDRES 
Mirage

JARRET ENTREPRISE AGRICOLE
La Terre du 9 - Amélie Lessard

JARRET PROJET D'INVESTISSEMENT
KaseMe

JARRET NOUVELLE ENTREPRISE
Clinique Cybèle

JARRET IMPLICATION SOCIALE
Giroux & Lessard 

JARRET MICROENTREPRISE
Impulse par Nancy Paquet

JARRET SERVICES PROFESSIONNELS
Alio - Clinique du mouvement 

JARRET INNOVATION
Centre DIXtrAction

JARRET ORGANISME COMMUNAUTAIRE
CJE Beauce-Sud

JARRET L'AILE JEUNESSE
La Pralinière

JARRET REPRENEURIAT
Groupe RCM

JARRET COMMERCE DE DÉTAIL
KaseMe

JARRET ENTREPRISE FAMILIALE
Giroux & Lessard 

JARRET AMBASSADEUR DE MARQUE
Groupe RCM

JARRET EMPLOYÉ.E PAR EXCELLENCE
Wio Culture - Nicolas Turcotte-Major 
JARRET PRIX DU PUBLIC LES SAVEURS D'ICI
La noix d'érable

JARRET PERSONNALITÉ D'AFFAIRES DE L'ANNÉE
Chez Gérard - Amélie St-Hilaire

JARRET HONORIFIQUE
École de danse Nancy GiIbert

JARRET D'OR
Groupe RCM

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