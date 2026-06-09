Sondage Léger
Pouvoir d’achat: 86 % des Québécois ont des soucis financiers, selon Centraide
La très grande majorité des Québécois ressentent de l’anxiété financière. Pour les plus vulnérables, cette pression hypothèque leur avenir et leur santé, déplore la présidente et directrice générale de Centraide, Tasha Lackman.
Peu nombreux sont les Québécois qui ont l’esprit libre de tout souci financier. Ils sont 86 % à ressentir de l’anxiété financière, selon un sondage effectué en ligne, du 17 février au 11 mars, par la firme Léger, pour le compte de Centraide du Grand Montréal.
Parmi les 2003 répondants, 48 % affirment ressentir de l’anxiété «modérée ou supérieure», selon la mesure de l’indice d’anxiété financière de Centraide dévoilé mardi.
La précarité a des «impacts profonds» sur de nombreux Québécois, constate Mme Lackman, en entrevue.
Elle note qu’il est difficile pour les personnes en situation de pauvreté de se projeter dans l’avenir. La précarité nuit à leur capacité d’épargner pour la retraite ou de se requalifier dans un autre travail.
Près du tiers des Québécois vivent de l’insécurité alimentaire, une donnée qui s’est détériorée depuis l’an dernier.
Les résultats de l’enquête démontrent que la pauvreté est un enjeu systémique et que le gouvernement doit trouver des moyens d’augmenter les revenus de plus vulnérables et apporter un soutien à long terme aux organismes communautaires.
Stéphane Rolland, La Presse Canadienne
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Plus de 100 000 $ récoltés au 29e Tournoi de golf de Mirage
Une somme totalisant 101 776 $ a été amassée dans le cadre du 29e Tournoi de golf de l'entreprise Mirage et ses partenaires, qui s'est tenu le 10 septembre. Ce sont quelque 183 participants qui se sont réunis sur le terrain pour joindre l’utile à l’agréable et contribuer à cette cause. Le montant a été réparti dans sept organismes du ...LIRE LA SUITE
L'Aile Jeunesse de Saint-Georges finaliste aux Grands prix de la relève d'affaires
L'Aile Jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Georges s'est classée parmi les trois finalistes dans la catégorie Jeune chambre et Aile jeunesse régionale de l'année, lors des Grands prix de la relève d'affaires du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ), ce vendredi 11 septembre, à l'Hôtel ...LIRE LA SUITE
Près de 4 000 visiteurs à la 14e Expo forestière et acéricole de Beauce
La 14e édition de l’Expo forestière et acéricole de Beauce, présentée le dimanche 13 septembre à la Polyvalente de Saint-Georges, a connu un franc succès. Profitant d’une météo idéale, près de 4 000 personnes ont visité le site au cours de la journée . Organisé par l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce ...LIRE LA SUITE