Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Changement de propriétaire

Maria Razo Cuisine Mexicaine deviendra la Casa Morales

durée 18h00
16 juin 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Après six ans à cuisiner pour les Beaucerons, Maria Razo a vendu son restaurant de cuisine mexicaine à Julio Morales.

« Le motif de la fermeture, c'est l’amour », a expliqué la propriétaire à EnBeauce.com. « L’amour pour ceux qui m’ont donné la vie et qui ont maintenant besoin d’aide. » Elle souhaite donc prendre soin de ses parents et passer du temps avec eux. Elle profitera aussi de cette nouvelle étape pour prendre du temps pour elle et se reposer. 

Sachez qu’il est possible de savourer ses plats jusqu'au samedi 27 juin.

Établi au 1070 Rue Notre Dame Nord à Sainte-Marie, le restaurant passera aux mains de Julio Morales à la fin du mois. « Quand Maria m’a dit pour la deux ou troisième fois qu’elle voulait vendre, j’ai dit oui. C’est là que je vais finir ma vie professionnelle », a expliqué le Mexicain de 60 ans, ancien propriétaire de l’entreprise Arimé Inc., spécialisée en recrutement international à Sainte-Marie. « Ça va être une belle aventure! »

Impatient d’accueillir ses premiers clients à la Casa Morales, le semi-retraité prévoit un menu un peu différent, mais toujours inspiré de la cuisine mexicaine authentique. Il devrait ouvrir ses portes d'ici à la mi-juillet.

Il prévoit y travailler durant les quatre ou cinq prochaines années, avant que ses enfants ne prennent la relève. Il préfère se lancer seul pour commencer, mais l’entreprise deviendra familiale après la première année si tout va bien.

Notons que l’acheteur reprend également les employés de Maria Razo afin que personne ne perde son emploi.

EnBeauce.com avait rencontré Maria en avril 2025:

Avec son restaurant, Maria Razo fait rayonner le Mexique en Beauce

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une année record pour les Arrêts Gourmands

Publié à 10h00

Une année record pour les Arrêts Gourmands

C'est une année record pour la nouvelle saison des Arrêts Gourmands de Chaudière-Appalaches, avec quelque 170 membres qui ont adhéré à l'initiative. L'annonce du programme estival s'est tenu la semaine dernière au Saindoux Restaurant BBQ, de Sainte-Marie, le premier restaurant de la région à réussir à se tailler une place dans le Guide Michelin ...

LIRE LA SUITE
Prix de reconnaissance pour le président de l'entreprise Mirage

Publié le 14 juin 2026

Prix de reconnaissance pour le président de l'entreprise Mirage

Le président de l'entreprise Mirage, Jean-Pierre Thabet, vient d'être reconnu comme un leader figurant parmi les 20 personnes les plus influentes de l'industrie de plancher de bois franc. La distinction People Making a Difference lui a été décernée par le magazine Floor Covering New. Cette reconnaissance du dirigeant, qui a pris en octobre ...

LIRE LA SUITE
Plus de 150 golfeurs à la 34e Classique de Beauce-Centre Économique 

Publié le 13 juin 2026

Plus de 150 golfeurs à la 34e Classique de Beauce-Centre Économique 

La 34e Classique de golf de Beauce-Centre Économique s’est tenue ce jeudi 11 juin, au Club de golf de Beauceville, réunissant 152 golfeurs et gens d’affaires pour une journée bien à l’image du milieu: efficace, chaleureuse et savoureuse.  Année après année, la Classique demeure un rendez-vous attendu pour les entrepreneurs,  dirigeants, ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge