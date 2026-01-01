Maria Razo Cuisine Mexicaine deviendra la Casa Morales

Après six ans à cuisiner pour les Beaucerons, Maria Razo a vendu son restaurant de cuisine mexicaine à Julio Morales.

« Le motif de la fermeture, c'est l’amour », a expliqué la propriétaire à EnBeauce.com. « L’amour pour ceux qui m’ont donné la vie et qui ont maintenant besoin d’aide. » Elle souhaite donc prendre soin de ses parents et passer du temps avec eux. Elle profitera aussi de cette nouvelle étape pour prendre du temps pour elle et se reposer.

Sachez qu’il est possible de savourer ses plats jusqu'au samedi 27 juin.

Établi au 1070 Rue Notre Dame Nord à Sainte-Marie, le restaurant passera aux mains de Julio Morales à la fin du mois. « Quand Maria m’a dit pour la deux ou troisième fois qu’elle voulait vendre, j’ai dit oui. C’est là que je vais finir ma vie professionnelle », a expliqué le Mexicain de 60 ans, ancien propriétaire de l’entreprise Arimé Inc., spécialisée en recrutement international à Sainte-Marie. « Ça va être une belle aventure! »

Impatient d’accueillir ses premiers clients à la Casa Morales, le semi-retraité prévoit un menu un peu différent, mais toujours inspiré de la cuisine mexicaine authentique. Il devrait ouvrir ses portes d'ici à la mi-juillet.

Il prévoit y travailler durant les quatre ou cinq prochaines années, avant que ses enfants ne prennent la relève. Il préfère se lancer seul pour commencer, mais l’entreprise deviendra familiale après la première année si tout va bien.

Notons que l’acheteur reprend également les employés de Maria Razo afin que personne ne perde son emploi.