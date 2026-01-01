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Beauceville

Place Royale: le chantier de construction en voie de reprendre

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6 juillet 2026
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Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Après un an d'arrêt, le chantier de construction de la Place Royale à Beauceville devrait reprendre le mois prochain.

C'est ce qu'a indiqué Carol Bolduc, un des promoteurs du projet, lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

Ce sont deux bâtiments de trois étages, comptant au total 14 logements, qui seront érigés sur le site de l'ancien Motel Royal, sur le boulevard Renault.

Après avoir coulé les fondations l'été dernier, les promoteurs avaient fait une pause puisque l'institution financière qui devait soutenir le projet s'était retirée de l'aventure.

Les démarches pour trouver un autre prêteur — l'investissement est de plus de 3 M$ — ont récemment porté fruit a fait savoir M. Bolduc.

Les permis de construction, émis en 2024, ont aussi été réactivés par la Ville de Beauceville à la séance du 1er juin dernier.

Il ne reste que l'approbation finale de la Société canadienne d'hypothèque et de logement pour donner le feu vert.

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