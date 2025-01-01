Nous joindre
Entretien audio

En tête-à-tête avec Raphaël Lessard

durée 08h00
6 septembre 2025
Par Germain Chartier, Journaliste
Dans cet épisode, EnBeauce.com prend la route avec Raphaël Lessard, pilote automobile originaire de Saint-Joseph-de-Beauce, qui fait vibrer les circuits nord-américains depuis plus d’une décennie.

Révélé très jeune pour son talent, Raphaël a rapidement troqué le hockey pour les voitures de course. À seulement 12 ans, il remportait sa première victoire à l’Autodrome Chaudière.

Depuis, il a enchaîné les podiums et les records, devenant notamment le plus jeune Canadien à remporter une grande série de stock-car aux États-Unis, et marquant l’histoire en NASCAR Truck Series avec une victoire en 2020.

Dans cet échange authentique, Raphaël revient sur ses débuts en Beauce, l’influence de sa famille, les sacrifices, la discipline et les défis d’une carrière de pilote professionnel. 

Entre adrénaline, persévérance et amour de ses racines, Raphaël partage une vision lucide, passionnée et inspirante de la course automobile. Un témoignage à la fois humble et électrisant.

Un balado à ne pas manquer, pour tous ceux qui carburent à la passion.

