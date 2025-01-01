En tête-à-tête avec Emilie Nadeau

Chargement du lecteur ...

Alors qu'elle travaillait initialement comme conseillère en communications, Émilie Nadeau ne pensait pas vivre de la photographie un jour. Pourtant, aujourd'hui, elle est la photographe officielle du premier ministre du Québec, et ce, depuis 2018.

À l'arrivée des appareils photos numériques, elle s'est mise à photographier son entourage. Avec le temps, elle s'est découvert une passion pour le portrait. « J'aime reproduire une image dont les gens sont fiers, que ce soit une bonne représentation de ce qu'ils veulent dégager. »

Grâce à son travail rythmé par le quotidien et les activités professionnelles de François Legault, la Beauceronne a vécu des expériences qu'elle n'aurait jamais pensé vivre un jour comme la rencontre avec le roi Charles III ou celle avec le Pape Léon XIV.

Dans ce balado, Émilie partage son quotidien aux côtés du premier ministre du Québec et confie des moments marquants de sa carrière.

Très bonne écoute!