En tête-à-tête avec Julie Weber

Dans ce nouvel épisode de notre balado « En tête-à-tête », nous recevons Julie Weber, une experte en communication RH qui accompagne depuis près de 20 ans des organisations de toutes tailles dans la définition de leur culture et de leur marque employeur.

Implantée dans Bellechasse, mais très ancrée en Beauce, Julie Weber est une membre active de la Chambre de commerce et d’industrie de la région et finaliste au dernier Gala des Perséïdes dans la catégorie Leadership féminin.

Cet automne, Julie a publié Remarquable – Définir sa marque grâce au marketing RH, un guide destiné aux organisations qui souhaitent attirer et mobiliser les talents dans un contexte où les attentes de la relève, les enjeux de main-d’œuvre et la transformation des milieux de travail ne cessent d’évoluer. Son regard mêle expérience d’employée, de gestionnaire et d’entrepreneure, ce qui lui permet d’aborder avec clarté certains défis observés aussi ici, dans la région.

Dans cet échange, elle explique comment une entreprise peut se définir comme employeur, quels faux pas éviter en recrutement et pourquoi la communication joue désormais un rôle central dans l’attraction des talents. Elle revient aussi sur les particularités du marché régional et sur les forces propres aux organisations de la Beauce.

Un échange accessible, concret et ancré dans la réalité d’ici, qui offre des pistes de réflexion utiles autant pour les dirigeants que pour les travailleurs.

Vous pouvez écouter l'intégralité de notre balado avec Julie Weber ci-dessus !

Très bonne écoute.