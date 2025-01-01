Nous joindre
Entretien audio

En tête-à-tête avec Mélissa Guay-Lebel du Havre l'Éclaircie

durée 08h00
13 septembre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste
Mélissa Guay-Lebel est agente de sensibilisation au Havre l’Éclaircie. Avec un taux d’occupation de 123%, l’organisme qui vient en aide aux femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants a connu une année record.

Ce qui est à la fois une bonne chose, parce que cela signifie que les femmes vont chercher de l’aide, mais ce qui démontre également que c’est un défi toujours majeur dans notre société. 

Dans ce balado, l’invitée revient sur les détails du dernier bilan annuel de l’organisme tout en mettant en lumière les enjeux liés à ces situations. Elle aborde également le point de vue des femmes victimes, offre des conseils pour agir auprès d’une personne qui pourrait se trouver dans une relation violente et brise les tabous. « Notre rôle, c’est de sensibiliser toute la population et de détruire les préjugés encore bien présents », a-t-elle souligné.

Soyez à l'écoute, car cette situation peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel âge...

