Entretien audio

En tête-à-tête avec Daniel Lessard

durée 08h00
11 octobre 2025
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles
«Toi, si tu deviens pas un annonceur dans la vie, tu va manquer ta carrière.»

C'est Yvan Nadeau, un menuisier du village de Saint-Benjamin, qui avait fait cette déclaration au jeune Daniel Lessard de l'époque, pour l'inciter à embrasser la carrière de communicateur, en raison de sa voix grave et posée.

Aujourd'hui, le Benjaminois de 78 ans se plait à raconter cette anecdote, qu'il estime avoir été déterminante dans le parcours de son existence.

Il n'est pas étonnant qu'il ait d'abord travaillé à la radio, à partir de 1969 à CKBM (Montmagny,), puis CJRC (Hull), et CKAC (Montréal).

C'est à partir de 1972 qu'il entre comme journaliste à la Société Radio-Canada. Il y restera jusqu'à sa retraite en 2011. Il est notamment connu pour toutes ses années de correspondant sur la colline parlementaire à Ottawa, pour le compte de la télévision nationale.  Il est notamment chargé de couvrir les activités des premiers ministres successifs, comme Trudeau, Mulroney et Chrétien, ainsi que les principaux événements politiques.

Le Beauceron a aussi été le fidèle bras droit du chef d'antenne Bernard Derome, lors de plusieurs soirées électorales. On lui doit aussi d'avoir été parmi les instigateurs de l'émission Dans les coulisses du pouvoir, l'équivalent francophone de l'iconique émission de politique américaine, Meet the press

Peu avant de prendre sa retraite, Daniel Lessard a entrepris la deuxième grande phase de sa vie, celle de l'écriture.

Il vient de lancer son 15e livre, Nérée, Gélatine: autres histoires du pays de la Beauce, son deuxième recueil de nouvelles. Sa production littéraire comprend jusqu'ici quatre romans de la série Maggie, autant de romans historiques et cinq thrillers policiers, en plus des deux recueils.

Puis, «en raison de sa notoriété et de la grande fierté qu'il fait porter à notre village», la Municipalité de Saint-Benjamin vient de nommer sa salle communautaire du nom de Daniel Lessard, une désignation qui a fait l'unanimité au sein de la petite localité qui a vu naître ce fils célèbre.

C'est un geste de reconnaissance qui a touché le journaliste retraité, qui habite Ottawa depuis plusieurs décennies, mais qui considère toujours que «mon chez-nous, c'est Saint-Benjamin

Enfin, Daniel Lessard a développé au fils du temps un intérêt phénoménal pour la culture des fleurs, une activité à laquelle il consacre toutes les heures qu'il peut y mettre. Quelles sont ses variétés préférées?

Pour le savoir, écoutez cette entrevue balado avec Daniel Lessard.

Écoutez tous nos balados en cliquant ici

À lire également

La Salle communautaire Daniel Lessard officiellement inaugurée à Saint-Benjamin

Un 2e florilège d'histoires «du pays de Beauce» pour Daniel Lessard

RECOMMANDÉS POUR VOUS

En tête-à-tête avec Josée Veilleux

Publié le 4 octobre 2025

En tête-à-tête avec Josée Veilleux

Passionnée de voyages et d’aventures, Josée Veilleux a visité près d’une quinzaine de pays. Le seul continent sur lequel elle n’a jamais mis les pieds, c'est l’Asie. Elle a entrepris ses premiers voyages après avoir eu ses quatre enfants, alors qu’elle avait une vingtaine d’années. « J’ai commencé par découvrir comment le monde vivait ailleurs ...

LIRE LA SUITE
En tête-à-tête avec Sylvie Rousseau

Publié le 1 octobre 2025

En tête-à-tête avec Sylvie Rousseau

Bien avant d'obtenir son doctorat en psychologie, c'est dans le secteur des communications que Sylvie Rousseau a entrepris sa carrière professionnelle. Après avoir décroché un diplôme d'études collégiales en Art et Technologie des médias du Cégep de Jonquière, vers la fin des années 1970, la native de Saint-Antoine-de-Tilly s'est retrouvée ...

LIRE LA SUITE
En tête-à-tête avec Marcel Roy

Publié le 20 septembre 2025

En tête-à-tête avec Marcel Roy

Lorsqu'il lui a remis une médaille de reconnaissance, en mai dernier, le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a qualifié Marcel Roy de «pilier de la communauté [...] dont l’impact se mesure autant dans les salles de classe que dans le cœur des Beaucevillois et Beaucerons de la région.» Il faut dire que l'homme a consacré plus de 50 ans de sa ...

LIRE LA SUITE
