Entretien audio

En tête-à-tête avec Sylvie Rousseau

durée 08h00
27 septembre 2025
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles
Bien avant d'obtenir son doctorat en psychologie, c'est dans le secteur des communications que Sylvie Rousseau a entrepris sa carrière professionnelle.

Après avoir décroché un diplôme d'études collégiales en Art et Technologie des médias du Cégep de Jonquière, vers la fin des années 1970, la native de Saint-Antoine-de-Tilly s'est retrouvée scripte et animatrice à la station radiophonique CKRB de Saint-Georges. C'est ainsi qu'elle a découvert la Beauce, où elle est maintenant établie. Le pays des Jarrets Noirs lui a aussi permis de trouver l'amour de sa vie!

Sylvie Rousseau entreprend son baccalauréat en psychologie à partir de 1996, alors qu'elle occupe depuis plus de 10 ans le poste d'agente d'information du Havre l’Éclaircie, un organisme qui offre un hébergement sécuritaire aux femmes victimes de violence ainsi qu’à leurs enfants. Elle mettra sept ans pour compléter sa formation, qu'elle suit à temps partiel en faisant des navettes quotidiennes entre Saint-Georges et l'Université du Québec... à Trois-Rivières! 

Dès mai 2005, elle ouvre sa pratique privée de psychologue à Saint-Georges, en se spécialisant dans les troubles de l'anxiété.

Elle jumelle ses aptitudes et compétences de communicatrice à son nouveau métier pour devenir conférencière, notamment sur une base régulière auprès de la clientèle du groupe d'entraide Partage au masculin, qui opère sur le territoire de Chaudière-Appalaches.

La dame est également une autrice prolifique, avec plusieurs livres publiés depuis 2010, portant sur la résilience, les relations de couple et le bien-être psychologique. Elle vient de faire paraître sa plus récente mouture, la sixième, qui s'intitule Se libérer de la charge mentale (Éditions Edito). Dans l'ouvrage, elle explore les divers contrecoups de cette charge sur la santé des femmes (stress, fatigue, culpabilité, trop-plein d'émotions, etc.) et propose des outils concrets pour reconnaître ses besoins et ses limites.

«Mais vous, Dr Rousseau, comment libérez-vous votre charge mentale?»

Pour le savoir, écoutez cette entrevue balado avec Sylvie Rousseau.

