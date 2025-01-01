Écoutez à nouveau les balados de 2025 — 1 de 2

En cette période de rétrospective annuelle, EnBeauce.com vous propose de d'écouter ou de réécouter les balados enregistrés durant l'année 2025. En voici la première partie.



Claudia Thibault démystifie la gestion des émotions des enfants

Mère de trois enfants, Claudia Thibault est aussi enseignante et conférencière passionnée par le développement global des enfants.



En tête-à-tête avec Félix-Antoine Duval

C'est en voyant, à la télé de sa voisine gardienne d'enfants, une séquence d'un film d'action de l'acteur chinois et spécialiste des arts martiaux, Jackie Chan, que le Beaucevillois Félix-Antoine Duval a décidé, tout jeune, de se lancer dans le métier.



En tête-à-tête avec Marc Dutil

Dans ce nouvel épisode, plongez dans l’univers de Marc Dutil, PDG du Groupe Canam et fondateur de l’École d’Entrepreneurship de Beauce. Plus qu’un entrepreneur, Marc Dutil est un homme aux multiples facettes : innovateur, mentor, et profondément enraciné dans sa communauté.



En tête-à-tête avec Jean Cliche

«Ce lieux-là est tout simplement un alibi pour que les humains se rencontrent. Les arbres (du parc) ne sont pas une fin en soi, ils sont une stratégie. Une excellente stratégie, l'objectif étant que les personnes se parlent.»



En tête-à-tête avec Normand Lessard

Fier Beauceron, Normand Lessard est l'auteur des capsules vidéos d'Hier à aujourd'hui diffusées sur EnBeauce.com et YouTube jusqu'en 2021.



En tête-à-tête avec Véronique Bernier et Diane Bélanger

Depuis plus de 12 ans, le Tournoi de Hockey Féminin de Saint-Georges rassemble des centaines de joueuses et contribue activement au développement du hockey féminin en Beauce et ailleurs au Québec.



En tête-à-tête avec Mario Busque

Dans ce nouvel épisode, partez à la rencontre de Mario Busque, un visage bien connu à Saint-Georges et en Beauce, pour son engagement inépuisable auprès de la communauté.



En tête-à-tête avec Normand Lapointe

«Pour moi, Saint-Victor, c'est ma place. J'ai eu beau faire à peu près toutes sortes de choses dans ma vie, mais tout était rattaché à Saint-Victor.»



En tête-à-tête avec Thomas Thibodeau et Ève-Marie Nadeau

Dans cet épisode, rencontrez Thomas Thibodeau et Ève-Marie Nadeau qui ont co-réalisés le documentaire « Jusqu'à la faim » dans lequel ils abordent les troubles alimentaires.



En tête-à-tête avec Benoit Durand

Benoit Durand est le directeur général de Servio, anciennement l'Association des traumatisés cranio-cérébraux des Deux Rives.



En tête-à-tête avec Dre Catherine Déry

Pédiatre au grand coeur, Dre Catherine Déry vient tout juste de prendre sa retraite après presque 30 ans en poste à l'hôpital de Saint-Georges.



En tête-à-tête avec Claude Poulin

Dans cet épisode, nous vous invitons à découvrir le parcours exceptionnel de Claude Poulin, qui a récemment pris sa retraite après 43 années de carrière dans le monde municipal, dont les dix dernières comme directeur général de la Ville de Saint-Georges.



En tête-à-tête avec Phil Lauzon

Dans cet épisode, on parle de musique avec l'artiste beauceron Phil Lauzon, mais aussi de santé et de parentalité.



En tête-à-tête avec Raphaël Lessard

Dans cet épisode, EnBeauce.com prend la route avec Raphaël Lessard, pilote automobile originaire de Saint-Joseph-de-Beauce, qui fait vibrer les circuits nord-américains depuis plus d’une décennie.