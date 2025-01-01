Écoutez à nouveau les balados de 2025 — 2 de 2

En cette période de rétrospective annuelle, EnBeauce.com vous propose de d'écouter ou de réécouter les balados enregistrés durant l'année 2025. En voici la seconde partie.



En tête-à-tête avec Hélène Rodrigue

Dans ce nouvel épisode, Hélène Rodrigue nous parle de sa famille, de son histoire et partage avec nous des valeurs fondamentales qui ont guidé sa vie.



En tête-à-tête avec Marie-France Roy, Josée Veilleux et Guylaine Bilodeau

Marie-France Roy, Josée Veilleux et Guylaine Bilodeau forment Les Québecwises, l'équipe numéro 24 du Trek Rose Trip.



En tête-à-tête avec Robert Maheux

Il est à la fois homme d'affaires, musicien et aussi... pilote d'avion!



En tête-à-tête avec Jean-François Nadeau

Imaginez-vous en pleine nuit, dans les stands du circuit le plus célèbre du monde, où chaque seconde compte, chaque geste est millimétré, et où l’adrénaline ne s’arrête jamais pendant 24 heures.



En tête-à-tête avec Marcel Roy

Lorsqu'il lui a remis une médaille de reconnaissance, en mai dernier, le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a qualifié Marcel Roy de «pilier de la communauté [...] dont l’impact se mesure autant dans les salles de classe que dans le cœur des Beaucevillois et Beaucerons de la région.»



En tête-à-tête avec Josée Veilleux

Passionnée de voyages et d’aventures, Josée Veilleux a visité près d’une quinzaine de pays. Le seul continent sur lequel elle n’a jamais mis les pieds, c'est l’Asie.



En tête-à-tête avec Daniel Lessard

«Toi, si tu deviens pas un annonceur dans la vie, tu va manquer ta carrière.»



En tête-à-tête avec Emilie Nadeau

Alors qu'elle travaillait initialement comme conseillère en communications, Émilie Nadeau ne pensait pas vivre de la photographie un jour. Pourtant, aujourd'hui, elle est la photographe officielle du premier ministre du Québec, et ce, depuis 2018.



En tête-à-tête avec Mélissa Guay-Lebel du Havre l'Éclaircie

Mélissa Guay-Lebel est agente de sensibilisation au Havre l’Éclaircie. Avec un taux d’occupation de 123%, l’organisme qui vient en aide aux femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants a connu une année record.



En tête-à-tête avec Marie-Eve Drouin et Diane Dulac

En 2019, Marie-Eve Drouin et son conjoint ont vécu un drame que personne ne voudrait avoir à traverser, le décès de leur fille Ollie à sa naissance.



En tête-à-tête avec Sylvie Rousseau

Bien avant d'obtenir son doctorat en psychologie, c'est dans le secteur des communications que Sylvie Rousseau a entrepris sa carrière professionnelle.



En tête-à-tête avec Benoit Giraudo

Il n'est pas connu pour son exubérance, mais plutôt par sa modestie et sa discrétion, ce qui ne veut pas dire que sa présence et sa contribution ne se font pas sentir lorsqu'il s'implique, entre autres, dans le soutien communautaire.