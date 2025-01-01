En tête-à-tête avec Marie-Eve Drouin et Diane Dulac

Chargement du lecteur ...

En 2019, Marie-Eve Drouin et son conjoint ont vécu un drame que personne ne voudrait avoir à traverser, le décès de leur fille Ollie à sa naissance.

Dans ce balado, elle partage son expérience et ouvre son cœur pour délier les tabous sur le deuil périnatal. Elle raconte franchement ce qu’elle a traversé et ce qu’elle vit encore aujourd’hui. Marie-Eve parle notamment de ses émotions, ses pensées, les étapes du deuil, la recherche de réponses.

Diane Dulac, directrice générale de Parents d’anges, l’accompagne pour soutenir ses propos et donner des conseils à ceux qui pourraient vivre une expérience similaire.

Ensemble, elles veulent donner espoir à ces familles qui doivent se reconstruire après la perte d’un jeune enfant.

Très bonne écoute.