Entretien audio

En tête-à-tête avec Bruno Turcotte

durée 08h00
3 janvier 2026
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste
Bruno Turcotte a été membre des Forces armées canadiennes de 1976 à 2014.

Au début des années 70, sa famille a quitté le Lac-Saint-Jean pour s’installer en Beauce. Il reprend alors les cadets à Saint-Georges avant d’entrer finalement au Régiment de la Chaudière. 

En parallèle, Bruno a rencontré sa femme en novembre 1976. Durant toutes ces années, elle l’a profondément soutenue dans sa carrière militaire. De Saint-Georges à Valcartier, en passant par l’Allemagne, elle a toujours été à ses côtés. Ensemble ils ont eu deux enfants et une vie très occupée.

L'armée a amené le Beauceron a participé à différentes missions en Bosnie-Herzégovine, en Haïti et en Afghanistan. Des moments chargés d'émotions où l'entraide et la musique l'ont permis d'aider les siens. 

Dans ce nouveau balado, le militaire retraité revient sur les moments marquants de sa carrière, l’importance du soutien de sa famille, ses forces pour motiver les troupes et les défis du terrain.

Très bonne écoute.

