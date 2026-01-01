En tête-à-tête avec Pierre Boucher

Chargement du lecteur ...

L'impression que l'on a, lors d'une première rencontre avec Pierre Boucher, c'est celle de se trouver en face d'un bon bonhomme. Et c'est la bonne!

Cette année est particulière pour cet arrière grand-père puisque, d'une part, elle marque ses 50 ans d'implication comme membre en bonne et due des Chevaliers de Colomb et que, d'autre part, il entame son mandat à titre de Grand Chevalier du conseil 2910 à Beauceville. Ce sont les valeurs de charité, d'unité, et de fraternité qui l'on attiré vers ce mouvement.

Diplômé de l’école d’agriculture de Sainte-Croix de Lotbinère en 1969, il a commencé à travailler avec son père sur la ferme familiale, tout en effectuant du camionnage local. En 1976, son père étant devenu invalide, il a acheté la ferme.

Dix ans plus tard, la piqûre du camionnage étant toujours présente, il a vendu tous les animaux, pour se diriger vers le transport à plein temps. «Pour moi, le camionnage, c'est l'aventure, c'est la découverte», a-t-il partagé durant l'entretien, les yeux brillants de joie. En particulier, les transports sur longue distance, qui lui ont permis de se rendre notamment en Californie et même en Alaska.

Après avoir passé six ans en Alberta, il est revenu en Beauce en 2018. À la retraite depuis 2021, il ne peut s'empêcher de se retrouver derrière le volant, comme chauffeur d'autobus à temps partiel. Et pour se changer les idées, rien de tel pour lui que de faire de belles randonnées en quad!

Écoutez l'intégrale de l'entrevue balado avec Pierre Boucher.