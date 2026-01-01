Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Entretien audio et vidéo

En tête-à-tête avec Claude Letourneau

durée 08h00
7 mars 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Germain Chartier
email
Par Germain Chartier, Journaliste
Chargement du lecteur ...

Voir la galerie de photos

Ingénieur chimiste de formation et entrepreneur technologique, Claude Letourneau dirige aujourd’hui Svante, une entreprise canadienne spécialisée dans les solutions de captage et d’élimination du dioxyde de carbone.

Installé en Beauce depuis plus de vingt ans, celui qui se décrit lui-même comme un « Beauceron d’adoption » a bâti une carrière internationale dans le développement d’infrastructures industrielles et de technologies énergétiques.

Diplômé de l’Université Laval, il cumule plus de trois décennies d’expérience dans la création et la gestion d’entreprises technologiques. Au fil des années, il a participé au lancement et au développement de plusieurs sociétés dans les domaines de l’énergie et des technologies propres, avant de prendre la direction de Svante en 2017.

Sous sa gouverne, l’entreprise basée en Colombie-Britannique s’est imposée comme l’un des acteurs émergents dans le domaine du captage du carbone, une technologie considérée par plusieurs experts comme un levier important dans la lutte contre les changements climatiques. L’objectif est simple: capter le CO₂ directement à la sortie des installations industrielles afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Dans cet épisode du balado, Claude Letourneau revient sur son parcours d’entrepreneur, sur les grands enjeux liés à l’innovation climatique et à l’industrialisation des technologies de gestion du carbone. Une conversation qui permet aussi de mieux comprendre les défis économiques, technologiques et politiques entourant cette industrie en pleine émergence.

L’épisode est disponible dès maintenant ci-dessus en audio ou en vidéo. 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

En tête-à-tête avec Daniel Chaîné

Publié le 28 février 2026

En tête-à-tête avec Daniel Chaîné

Depuis 35 ans, il est le grand manitou qui évolue dans les coulisses du développement économique de Beauce-Centre, et même plus, pour accompagner les entreprises, de tout acabit, dans les bons comme dans les plus difficiles moments. En tout cas, les défis n'ont pas manqué durant toutes ces années pour le directeur général de Beauce ...

LIRE LA SUITE
Immigration et démographie: trois voix pour comprendre l’impact en Beauce

Publié le 25 février 2026

Immigration et démographie: trois voix pour comprendre l’impact en Beauce

La fin du Programme de l’expérience québécoise (PEQ), l’absence de clause de droits acquis pour les personnes déjà engagées dans le processus et les débats entourant la « capacité d’accueil » ont ravivé la discussion sur l’immigration au Québec. Mais au-delà des échanges politiques, quels sont les impacts concrets pour les régions, et ...

LIRE LA SUITE
En tête-à-tête avec Pierre Boucher

Publié le 14 février 2026

En tête-à-tête avec Pierre Boucher

L'impression que l'on a, lors d'une première rencontre avec Pierre Boucher, c'est celle de se trouver en face d'un bon bonhomme. Et c'est la bonne! Cette année est particulière pour cet arrière grand-père puisque, d'une part, elle marque ses 50 ans d'implication comme membre en bonne et due des Chevaliers de Colomb et que, d'autre part, il entame ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge