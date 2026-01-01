En tête-à-tête avec Claude Letourneau

Chargement du lecteur ...

Ingénieur chimiste de formation et entrepreneur technologique, Claude Letourneau dirige aujourd’hui Svante, une entreprise canadienne spécialisée dans les solutions de captage et d’élimination du dioxyde de carbone.

Installé en Beauce depuis plus de vingt ans, celui qui se décrit lui-même comme un « Beauceron d’adoption » a bâti une carrière internationale dans le développement d’infrastructures industrielles et de technologies énergétiques.

Diplômé de l’Université Laval, il cumule plus de trois décennies d’expérience dans la création et la gestion d’entreprises technologiques. Au fil des années, il a participé au lancement et au développement de plusieurs sociétés dans les domaines de l’énergie et des technologies propres, avant de prendre la direction de Svante en 2017.

Sous sa gouverne, l’entreprise basée en Colombie-Britannique s’est imposée comme l’un des acteurs émergents dans le domaine du captage du carbone, une technologie considérée par plusieurs experts comme un levier important dans la lutte contre les changements climatiques. L’objectif est simple: capter le CO₂ directement à la sortie des installations industrielles afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Dans cet épisode du balado, Claude Letourneau revient sur son parcours d’entrepreneur, sur les grands enjeux liés à l’innovation climatique et à l’industrialisation des technologies de gestion du carbone. Une conversation qui permet aussi de mieux comprendre les défis économiques, technologiques et politiques entourant cette industrie en pleine émergence.

L’épisode est disponible dès maintenant ci-dessus en audio ou en vidéo.