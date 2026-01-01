Nous joindre
Immigration et démographie: trois voix pour comprendre l’impact en Beauce

durée 08h00
21 février 2026
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

La fin du Programme de l’expérience québécoise (PEQ), l’absence de clause de droits acquis pour les personnes déjà engagées dans le processus et les débats entourant la « capacité d’accueil » ont ravivé la discussion sur l’immigration au Québec.

Mais au-delà des échanges politiques, quels sont les impacts concrets pour les régions, et particulièrement pour la Beauce? C’est la question au cœur de ce nouveau balado d’EnBeauce.com, qui réunit trois regards complémentaires: économique, communautaire et municipal.

Pour nourrir la réflexion, ce nouvel épisode donne la parole à Marc Dutil, président et chef de la direction du Groupe Canam, à Martin Beaulieu, directeur du Carrefour jeunesse-emploi Beauce-Sud, et à Jonathan V. Bolduc, maire de Saint-Victor et membre du conseil d’administration de la Fédération québécoise des municipalités (FQM). 

Ce balado permet de se rendre compte que la discussion sur l’immigration en région ne peut se limiter à un clivage partisan. Elle interpelle à la fois les entreprises, les organismes communautaires, les municipalités et les citoyens. En Beauce, où l’entrepreneuriat et la capacité d’adaptation font partie de l’identité régionale, la question devient celle-ci: comment concilier les défis d’intégration, les contraintes logistiques et la nécessité de soutenir la vitalité économique?

Très bonne écoute ou très bon visionnement (car oui, désormais, vous pouvez choisir entre l'audio et la vidéo pour profiter de nos balados). 
 

