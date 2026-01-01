En tête-à-tête avec Liane Loignon

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Éducation est sans contredit le mot qui a été le leitmotiv de toute la vie de Liane Loignon.

«J'ai encore plaisir à apprendre. C'est ce qui me garde jeune», dit celle qui est née à Saint-Phillibert «en plein milieu du 20e siècle», au cours d'un entretien balado avec EnBeauce.com.

Il n'est pas étonnant qu'elle ait passé toute sa carrière dans le milieu éducatif, comme enseignante pendant 23 ans, puis conseillère pédagogique de français (11 ans), et enfin à titre de superviseure de stagiaires (14 ans).

À partir de sa retraite, la dame a fait partie du conseil sectoriel de l'AREQ (Association des retraités de l'enseignement du Québec) pendant une quinzaine d'années. Elle a également siégé au conseil d'administration de la Maison des jeunes.

Mariée depuis 1970 («Je le suis encore et heureuse de l'être!»), elle est la mère de deux filles, grand-mère de 10 petits-enfants. et arrière-grand-mère d'un arrière-petit-fils. Liane Loignon est aussi l'aînée d'une famille de 14 enfants.

«Je me considère privilégiée, car je fais partie d'une première génération de femmes qui ont eu accès à l'éducation et au contrôle de leur corps», a-t-elle partagé

Depuis plusieurs années maintenant, elle préside l'Afeas de Saint-Georges (pour Association féministe d’éducation et d’action sociale), qui vise pour l'atteinte de l'égalité entre les hommes et les femmes.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue balado avec Liane Loignon.