Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Entretien audio

En tête-à-tête avec Anne Julien

durée 08h00
16 mai 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste
Chargement du lecteur ...

Voir la galerie de photos

Membre de l'Ordre des psychologues du Québec depuis bientôt plus de 40 ans, Anne Julien profite désormais d'une retraite bien méritée.

Dans ce balado, la Beauceronne aborde avec franchise et simplicité la réalité de la retraite, une étape qu’elle considère importante de préparer, tout comme on prépare un voyage. Selon elle, chaque personne vit cette transition différemment et tout est possible. « La retraite, c'est comme quand on est devant un plat de bonbons. Parfois, il y a des bonbons qu'on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas. (...) C'est à nous de dire: "Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je retourne vers les bonbons connus, ceux que j'aime le plus ou est-ce que je me lance dans quelque chose de nouveau ?" », a-t-elle imagé.

Au fil de la discussion, Anne explique à quel point la planification fait partie de sa façon de fonctionner. Grande adepte des listes, elle raconte comment celles-ci l’aident à garder le cap parmi tous les projets et intérêts qui l’animent. Elle raconte son expérience tout en partageant quelques conseils, notamment de profiter de chaque jour.

Enfin, elle souhaite rassurer les personnes qui appréhendent cette étape de vie. Pour elle, la retraite ne devrait jamais être dictée uniquement par une date ou une obligation. Chacun doit pouvoir décider du bon moment pour partir et de la façon dont il souhaite vivre cette nouvelle liberté. 

Rencontrez Anne Julien, dans le balado ci-dessus. 

Écoutez tous nos balados en cliquant ici

RECOMMANDÉS POUR VOUS

En tête-à-tête avec Sébastien Bolduc

Publié le 9 mai 2026

En tête-à-tête avec Sébastien Bolduc

Comme Obélix, Sébastien Bolduc est tombé tout petit dans la marmite, pas celle de la potion magique, mais plutôt de la piqûre automobile. «À 12 ans, j'allais déjà avec mon vélo voir les autos chez Poulin Pontiac Buick, à Saint-Honoré, un garage qui n'existe plus aujourd'hui. J'essayais de voir ce j'allais m'acheter quand j'aurais 16 ans. Les ...

LIRE LA SUITE
En tête-à-tête avec Marie-Josée Gamache

Publié le 6 mai 2026

En tête-à-tête avec Marie-Josée Gamache

Directrice générale de la Maison Catherine de Longpré à Saint-Georges, Marie-Josée Gamache évolue dans un milieu où la fin de vie révèle surtout l’essentiel: la valeur des liens humains. Issue d’une famille marquée par l’accueil et l’entraide, elle a d’abord fait carrière comme physiothérapeute avant de se tourner vers la gestion dans le réseau ...

LIRE LA SUITE
En tête-à-tête avec Fabienne Perreault

Publié le 29 avril 2026

En tête-à-tête avec Fabienne Perreault

À seulement 28 ans, Fabienne Perreault occupe déjà le poste de directrice générale du Domaine Taschereau – Parc Nature, à Sainte-Marie. Originaire de Saints-Anges et désormais établie à Scott, elle incarne une relève bien ancrée dans sa région, avec une volonté claire, qui est celle de contribuer à faire rayonner la Beauce à travers le tourisme ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge