En tête-à-tête avec Anne Julien

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Membre de l'Ordre des psychologues du Québec depuis bientôt plus de 40 ans, Anne Julien profite désormais d'une retraite bien méritée.

Dans ce balado, la Beauceronne aborde avec franchise et simplicité la réalité de la retraite, une étape qu’elle considère importante de préparer, tout comme on prépare un voyage. Selon elle, chaque personne vit cette transition différemment et tout est possible. « La retraite, c'est comme quand on est devant un plat de bonbons. Parfois, il y a des bonbons qu'on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas. (...) C'est à nous de dire: "Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je retourne vers les bonbons connus, ceux que j'aime le plus ou est-ce que je me lance dans quelque chose de nouveau ?" », a-t-elle imagé.

Au fil de la discussion, Anne explique à quel point la planification fait partie de sa façon de fonctionner. Grande adepte des listes, elle raconte comment celles-ci l’aident à garder le cap parmi tous les projets et intérêts qui l’animent. Elle raconte son expérience tout en partageant quelques conseils, notamment de profiter de chaque jour.

Enfin, elle souhaite rassurer les personnes qui appréhendent cette étape de vie. Pour elle, la retraite ne devrait jamais être dictée uniquement par une date ou une obligation. Chacun doit pouvoir décider du bon moment pour partir et de la façon dont il souhaite vivre cette nouvelle liberté.

Rencontrez Anne Julien, dans le balado ci-dessus.