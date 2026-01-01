En tête-à-tête avec Sébastien Bolduc

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Comme Obélix, Sébastien Bolduc est tombé tout petit dans la marmite, pas celle de la potion magique, mais plutôt de la piqûre automobile.

«À 12 ans, j'allais déjà avec mon vélo voir les autos chez Poulin Pontiac Buick, à Saint-Honoré, un garage qui n'existe plus aujourd'hui. J'essayais de voir ce j'allais m'acheter quand j'aurais 16 ans. Les autos, j'ai vraiment toujours aimé ça», a-t-il partagé dans un entretien balado avec EnBeauce.com.

À part un très brève incursion dans l'alimentation, comme distributeur de croustilles Yum-Yum, il oeuvre depuis 1998 chez divers concessionnaires automobile de la région, jusqu'à devenir, en 2020, directeur général de St-Georges Chevrolet Buick GMC Cadillac. Et depuis janvier 2023, il est co-propriétaire de la concession.

Durant toutes ces années, Il a vu des transformations majeures dans le secteur de la vente automobile, que ce soit l'évolution technologique des véhicules, la diversification de la clientèle — autrefois presqu'entièrement masculine, et le rapport entre le représentant du garage et l'acheteur potentiel. «De nos jours, les gens sont allés consulter sur Internet pour voir les options et comparer. Lorsqu'ils se présentent chez le concessionnaire, ils sont drôlement informés!», fait-il remarquer.

Il s'implique aussi dans son milieu d'affaires.

D'abord comme membre du conseil d'administration de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec.

C'est aussi le cas comme président de la Corporation des concessionnaires Mobilis (143 concessions qui englobe Québec, Beauce-Etchemin, Montmagny, Charlevoix), poste qu'il occupe depuis novembre 2023.

Sans compter qu'il préside depuis trois éditions à l'organisation de l’International de l’auto de Québec.

Sur une base plus régionale, Sébastien Bolduc et son équipe commanditent et soutiennent beaucoup d’événements et d’équipes sportives: les Condors du Cégep Beauce-Appalaches, la formation du Cool-FM, et le soccer mineur avec l'Ascalon de Saint-Georges, pour ne nommer que ceux-ci.

De même, avec les autres concessionnaires automobiles de la Beauce, il remet annuellement des sommes à plusieurs groupes du territoire. Le plus récent, en novembre dernier, se chiffrait à 28 000$.

Enfin, St-Georges GM s'est engagé, à hauteur de 100 000 $, comme partenaire de la 61e Finale des Jeux du Québec qui seront présentés à Saint-Georges à l'été 2027.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue balado avec Sébastien Bolduc.