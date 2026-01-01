En tête-à-tête avec René Lajoie

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Avant d'être candidat à La Voix cette année, René Lajoie était déjà dans le milieu de la musique depuis de nombreuses années.

« Dans mes souvenirs d'enfance j'étais toujours en train de chanter. (...) Du plus loin que je me souviens j'ai toujours aimé la musique », a mentionné l'artiste en balado.

Au cours de sa carrière il a réalisé plusieurs albums solo, interprété des personnages dans des comédies musicales et monté le groupe Tocadéo avec des amis. Cependant, forcé de constater qu'il est très difficile de vivre de ce métier, il a également travaillé dans une entreprise de Saint-Prosper. De ses couloirs d'écoles aux scènes d'Europe, il a toujours suivi son rêve.

Dans ce balado, il parle de son amour pour la chanson française, de ses expériences artistiques et des moments forts de sa carrière.

L’épisode est disponible dès maintenant ci-dessus en audio ou en vidéo.