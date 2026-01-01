En tête-à-tête avec Fabienne Perreault

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À seulement 28 ans, Fabienne Perreault occupe déjà le poste de directrice générale du Domaine Taschereau – Parc Nature, à Sainte-Marie.

Originaire de Saints-Anges et désormais établie à Scott, elle incarne une relève bien ancrée dans sa région, avec une volonté claire, qui est celle de contribuer à faire rayonner la Beauce à travers le tourisme et la mise en valeur du territoire.

Diplômée en géographie à l’Université Laval, avec une spécialisation en tourisme et urbanisme, elle a rapidement trouvé sa voie. À peine arrivée chez Destination Beauce à la suite de son stage de fin d’études, elle s’est vu confier un projet d’envergure avec La Route de la Beauce, un parcours touristique de 140 km traversant les trois MRC du territoire.

Dans ce nouvel épisode du balado d’EnBeauce.com, Fabienne Perreault revient sur son parcours, de son enfance en Beauce à ses voyages qui ont nourri sa curiosité du monde, jusqu’à son choix assumé de revenir s’établir dans la région.

Pourquoi rester en Beauce quand tant de jeunes choisissent de partir? Peut-on bâtir une carrière ambitieuse en région? Et comment valoriser un territoire que l’on connaît depuis toujours?

Autant de questions abordées dans cet échange humain et inspirant, qui met en lumière une jeune professionnelle passionnée par son milieu et déterminée à y laisser sa trace.

Très bonne écoute ou très bon visionnement (car oui, désormais, vous pouvez choisir entre l'audio et la vidéo pour profiter de nos balados).