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En tête-à-tête avec Sébastien Hamel

durée 08h00
18 avril 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste
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Sébastien Hamel est responsable du Socioculturel au Cégep Beauce-Appalaches, mais il est aussi le propriétaire, directeur et autres casquettes du Théâtre de l'Hôtel de Ville à Saint-Joseph-de-Beauce.

Même s’il a toujours aimé faire rire les gens autour de lui, il s’est découvert une passion pour le théâtre seulement au secondaire. « J’ai commencé à triper! Au secondaire 4-5 je faisais tous les spectacles que je pouvais: le théâtre, l’impro, etc. » À ce moment-là, il a dû vaincre les préjugés sur le garçon qu’il était: à la fois joueur de hockey et comédien de théâtre. Deux hobbies qui ne l’ont jamais lâchés. Lors de son Cégep, il s’est encore plus impliqué dans le comité socio-culturel. Il faisait des sketchs, des animations, du théâtre. 

Aujourd’hui à la tête de ce même comité, il partage sa passion auprès des étudiants du Cégep Beauce-Appalaches depuis huit années. « Mon objectif, c'est pour ça que je suis rendu au cégep, c’est de faire la différence dans la vie des jeunes. (...) Je veux tripper avec les jeunes et je veux changer la vie de ces jeunes-là, marquer leur passage. (...) Moi, ça m'a tellement changé ma vie. »

Animé par sa passion, Sébastien est également le propriétaire du théâtre de l'Hôtel de Ville à Saint-Joseph-de-Beauce où il porte de nombreuses casquettes: directeur, auteur, metteur en scène, comédien et plus encore. Avec deux amis, ils y présentent chaque été une pièce haute en couleur et riche de nombreux personnages. Des moments privilégiés d’échanges avec le public que le Beauceron adore!

Dans ce nouveau balado, Sébastien Hamel aborde son parcours, la richesse du comité socio-culturel pour les étudiants, sa passion pour cet art vivant et les enjeux de faire vivre un théâtre en Beauce. 

Écoutez ou visionnez le balado complet en cliquant sur l'audio ou la vidéo ci-dessus.

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