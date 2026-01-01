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Entretien audio et vidéo

En tête-à-tête avec Pierre-Olivier Doyon

durée 08h00
4 avril 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste
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Pierre-Olivier a découvert à l’âge de 13 ans qu’il avait une rétinite pigmentaire de l'œil, une maladie dégénérative qui réduit petit à petit son champ de vision.

« Je savais que j'avais un problème de vue, mais pas plus que ça, je vivais quand même bien. (...) En fait, on est quatre enfants, dont trois enfants qui ont la maladie, mais pas au même stade », a-t-il expliqué en entrevue balado avec EnBeauce.com. 

Ayant appris la nouvelle à l’adolescence alors qu’il avait plein de rêves en tête, Pierre-Olivier a mis du temps à accepter cette nouvelle réalité. Avec le temps, il s’est fait à cette condition et il croque aujourd’hui la vie à pleines dents.

« Ça ne m'empêche pas de foncer dans la vie! », a souligné le Beauceron avec enthousiasme. « C'est sûr qu'il y a toujours des petits trucs qui nous frustrent dans la vie de tous les jours, mais je suis une personne très positive. »

Avec sa bonne humeur contagieuse, le résident de Notre-Dame-des-Pins aborde dans ce balado sa réalité au quotidien, les défis qu’ils souhaitent relever et ses projets à venir.

Écoutez ou visionnez l'intégrale de l'entrevue balado avec Pierre-Olivier Doyon ci-dessus.

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