En tête-à-tête avec Emmanuel Gouin

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Nouvellement installé à Saint-Georges, Emmanuel Gouin a de nombreuses casquettes. Il est notamment médecin d'expédition de plongée, physiologiste des environnements hyperbares, plongeurs professionnel scientifique et d'aquarium.

« Depuis que je suis tout petit, j’ai toujours été passionné par la nature, avec une fascination pour les milieux aquatiques. Je voulais être biologiste marin et finalement, j’ai pris les bancs de l’université de médecine », a expliqué Emmanuel. Après avoir terminé ses études, Emmanuel a réalisé plusieurs missions humanitaires, participé à des projets de recherche et exploré les fonds marins pour le plaisir.

De fil en aiguille, il a finalement travaillé en plongée professionnelle, alliant ses deux passions pour la médecine et les milieux marins. Depuis 2020, il mène aussi des recherches sur la physiologie en immersion afin de mieux comprendre l’impact des grandes profondeurs sur le corps humain et d’en améliorer la sécurité.

Grâce à cette passion, il a voyagé dans de nombreux endroits du monde et a habité plusieurs années sur l’île de la Réunion. « Ça m’a amené à parcourir presque tous les océans, que ce soit dans un cadre récréatif ou professionnel. »

En compromis familial, il s’est établi au Canada avec l’objectif de se faire une place dans le milieu de la recherche. « L’Amérique du Nord est un bon endroit pour développer les compétences de recherches, en complément de l’Europe. Ça m’ouvrait la possibilité de plonger au Québec et au Canada, qui sont des environnements fascinants à explorer. »

Dans ce balado, Emmanuel raconte ses expériences dans les eaux du monde, partage sa vision sur ce milieu fascinant et détaille quelques anecdotes.

Très bonne écoute!

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