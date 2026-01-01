En tête-à-tête avec Serge Roy

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EnBeauce.com a rencontré Serge Roy qui, parallèlement à une carrière dans l’enseignement, a occupé la fonction de directeur du scrutin dans le comté de Beauce-Sud de 1981 à 2025, soit durant 44 ans.

Dans ce balado, le Georgien nous confie pourquoi il s’est intéressé à cette fonction et comment il est parvenu à y accéder.

Au cours de l’entrevue, Serge Roy nous fait vivre les étapes reliées à l’organisation d’une élection dans un comté au Québec. On y découvre l’ensemble des responsabilités qui relèvent du directeur du scrutin, tout au long du processus électoral de même que tous les aspects légaux à respecter afin d’assurer le déroulement harmonieux du vote.

Puisqu’il a été en fonction durant 44 ans, il est en mesure de décrire comment ce travail a évolué au cours des années et comment les opérations ont été facilitées avec l'imposition de la tenue d’élections à date fixe, une mesure adoptée au Québec en 2013.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue balado avec Serge Roy.