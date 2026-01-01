Balado Signature: démystifier la justice réparatrice et la médiation sociale

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Équijustice Beauce fait partie des 22 organismes de justice réparatrice et de médiation sociale au Québec.

Dans ce Balado Signature, deux professionnelles font la lumière sur ces deux approches essentielles à la communauté basées sur le respect et le dialogue. Il s’agit de Julia Richard, directrice adjointe et médiatrice, ainsi que Anne-Frédérik Boisvert, intervenante sociojudiciaire, médiatrice et responsable de l'unité de médiation citoyenne.

Il faut savoir que la justice réparatrice a commencé dans les années 80, auprès des mineurs qui commettaient des infractions criminelles, afin de les accompagner dans leur démarche de travaux bénévoles. Aujourd’hui, cet accompagnement a évolué et s’adresse autant aux adolescents qu’aux adultes qui peuvent effectuer des démarches de réparations.

La médiation sociale est une approche de dialogue dans le but de réparer les torts causés.

Elle vise à la fois les personnes qui pourraient vivre une situation conflictuelle de voisinage ou dans leur famille, ainsi que de l’accompagnement de victimes d’infractions plus graves, notamment agression sexuelle ou violence conjugale, qui voudraient avoir un dialogue avec la persone fautive.

Julia Richard explique ainsi la différence entre la justice réparatrice et la médiation sociale. « Pour la justice réparatrice il y a eu une infraction commise. La plupart du temps, ce sont des dossiers qui nous sont référés par les tribunaux, les policiers ou les centres jeunesse. Tandis que le volet de médiation est plus ouvert à tous les citoyens, dans n’importe quelle situation conflictuelle, sans qu’il y ait forcément une démarche judiciaire associée. »

Événement spécial

Équijustice Beauce organise une soirée-conférence gratuite où sera également diffusé le documentaire Quand punir ne suffit pas, réalisé en collaboration avec Équijustice il y a quelques années.

L’objectif de cet événement est de présenter les services d’Équijustice auprès des victimes d’actes criminels. Une experte de vécu viendra notamment témoigner de son vécu et de l’accompagnement qu’elle a reçu par l’organisme.

C’est au Café du Mille-Lieux ADRESSE, HEURE, LIEN ?

Les inscriptions sont obligatoires.

Pour mieux connaître les services d'Équijustice Beauce, écoutez le Balado Signature ci-dessus.