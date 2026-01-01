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EnBeauce.com fête ses 20 ans: en tête-à-tête avec Claude Poulin

durée 08h00
4 juillet 2026
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Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste
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Le 4 juillet 2006, EnBeauce.com voyait le jour avec une idée encore audacieuse pour l’époque: créer un média régional entièrement numérique, alors que les journaux papier occupaient encore une place dominante dans le paysage médiatique.

Vingt ans plus tard, le média fondé par Claude Poulin fait partie du quotidien de nombreux lecteurs de la Beauce.

Pour souligner cet anniversaire, il revient au micro du balado d’EnBeauce.com sur les débuts de cette aventure, les défis rencontrés, les moments marquants et l’évolution d’un média qui a dû constamment se réinventer.

Dans cet échange, il est question du pari initial de lancer un média 100 % web en 2006, de la confiance à bâtir auprès des lecteurs et des annonceurs, mais aussi des transformations profondes qui touchent aujourd’hui les médias locaux, à savoir le financement, la place des réseaux sociaux, le blocage des nouvelles sur Facebook et Instagram, la désinformation et l’arrivée de l’intelligence artificielle.

Au-delà de l’histoire d’EnBeauce.com, cet épisode pose aussi une question plus large qui est de réfléchir à quel rôle doit jouer un média local dans une région comme la notre, à une époque où l’information circule vite, parfois sans filtre, et où la proximité avec le terrain demeure essentielle.

Un balado qui permet de revenir sur le parcours d’un média né d’une intuition, devenu au fil des années un acteur important de l’information régionale.

À écouter en vidéo ou en audio ci-dessus.

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