En tête-à-tête avec Dr Berthier Bourque

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À peine un an après avoir rangé son stéthoscope, Dr Berthier Bourque s'ennuie de la pratique médicale.

C'est ce qu'il avoue d'entrée de jeu dans une entrevue accordée à EnBeauce.com.

Il a encore toute l'énergie qui lui permettrait de poursuivre son travail, malgré ses 81 ans bien sonnés.

Mais les exigences du métier de suivre les formations pour être à jour dans la profession ont eu raison de sa volonté de continuer. « Quand on vieillit, ça devient plus difficile d'apprendre », a-t-il partagé.

Ce pur Georgien, « né dans l'Est et élevé dans l'Ouest » a d'abord fait des études en biologie expérimentale à l'Université de Sherbrooke. Il a notamment menée des recherches sur le cancer de la prostate, parmi les premières du genre sur cette maladie.

Il s'est inscrit à la Faculté de médecine de l'Université Laval en 1968, et obtenu son diplôme comme généraliste en 1973, après avoir effectué son stage de pratique en Colombie-Britannique.

Ses premières années de travail à Saint-Georges se sont passées à la Clinique médicale de l'Ouest, puis en pratique seule vers la fin des années 70. Durant cette période, il a aussi effectué des séjours à Fort Georges, dans le nord du Québec, comme médecin remplaçant.

En 1978, il achète le bureau des Dionne où il fondera éventuellement la Clinique médicale Chaudière, qui est toujours en opération aujourd'hui.

Inspiré par le fait que « j'ai été élevé par une mère qui aidait tout le monde », Dr Bourque a effectué 15 missions avec le groupe international Médecins sans frontière, de 2004 à 2014.

Par la suite, il a prodigué ses services en soins palliatifs à la Maison Catherine-De-Longpré de Saint-Georges.

Depuis 2020, et maintenant comme retraité, il effectue des visites à domicile de soutien et d'accompagnement à la demande de ses anciens patients et autres.

Signalons enfin qu'il s'est marié en 1970 avec Anne Dutil, une dame bien impliquée dans le soutien et le développement culturel dans la région. Le couple a eu quatre enfants.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue balado avec Dr Berthier Bourque.