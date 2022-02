MANIFESTATION DÉTOURNÉE

Au moment de rédiger cette chronique (dimanche midi), la manifestation des camionneurs canadiens s’opposant à la vaccination obligatoire permettant de circuler librement aux frontières canadiennes et américaines n’avait donné lieu à aucun dérapage majeur, heureusement.

Quant à savoir si ce climat sera maintenu au cours des prochains jours, il faudra voir.

MANIFESTATION LÉGITIME

En vertu du droit de manifester pacifiquement existant au Canada, la manifestation des camionneurs en provenance de plusieurs régions canadiennes peut être considérée comme légitime.

Il importe cependant de préciser que la majorité des organismes reliés au transport au Canada a dénoncé cette initiative. Ce fut d’ailleurs le cas de l’Alliance du Camionnage du Canada dont les dirigeants ont insisté pour dire que les contestataires ne représentaient qu’une infime minorité des camionneurs canadiens et que de 85 à 90 % d’entre eux étaient déjà adéquatement vaccinés. Ceux-ci peuvent donc circuler librement entre le Canada et les États-Unis et ainsi continuer à faire leur travail normalement.

Je reconnais à celles et ceux qui le désirent le droit de refuser de recevoir le vaccin. Comme plusieurs irréductibles l’affirment : «Mon corps, mon choix.» Mais ce que ces gens ne doivent pas ignorer, c’est que leur choix vient avec des devoirs, des impacts et, que cela leur plaise ou non, ils devront apprendre à vivre avec leur choix.

Là où je m’inscris en faux avec leurs prétentions, c’est lorsqu’ils affirment que les dirigeants gouvernementaux veulent brimer leur liberté en instaurant des mesures sanitaires pour combattre la pandémie due à la COVID-19. La meilleure preuve que l’on vit dans un pays libre, c’est qu’ils peuvent manifester comme ils le font présentement, qu’ils ont pu traverser le pays en toute liberté et envahir le centre-ville d’Ottawa sans qu’on les intercepte.

UN FOURRE-TOUT DE MÉCONTENTS

Malheureusement pour les camionneurs, leur mouvement de protestation a vite été détourné par une panoplie d’organismes complotistes, négationnistes et anti-vaccins aux intentions souvent violentes.

Un certain Patrick King, sorti d’on ne sait où, s’est présenté comme l’un des principaux organisateurs de la manifestation et a mis de l’avant son idée voulant que l’on utilise les armes pour renverser le Gouvernement canadien démocratiquement élu.

Un autre organisme, Canada Unity, y est allé d’une proposition loufoque, demandant à la Gouverneure générale et aux membres du Sénat, des non élus, de former un comité pour diriger le pays sans tenir compte des Députés de la Chambre des Communes. Les dirigeants de Canada Unity ajoutaient vouloir ainsi instaurer une dictature pour sauver la démocratie. Franchement, il faut ignorer totalement la définition des mots «dictature» et «démocratie» pour parler ainsi. Il fallait souffrir d’une sérieuse crampe au cerveau pour avancer un tel argument.

Finalement, la manifestation des camionneurs a permis à tous les opposants aux mesures sanitaires de se faire aller, de profiter de la présence des médias pour mettre de l’avant leurs théories ridicules.

LE SENS DES MOTS

Depuis le début de la pandémie, j’ai observé un phénomène qui m’inquiète. Des opposants, à qui je reconnais le droit de s’opposer, utilisent des arguments absolument non-fondés pour mettre de l’avant leurs théories.

Il faut ne rien comprendre à l’histoire pour utiliser des références à l’Allemagne nazie pour accuser de dictateurs les dirigeants de nos Gouvernements qui mettent de l’avant des mesures sanitaires visant à contrer l’actuelle pandémie.

Lorsque je voyais des affiches «Fuck Trudeau» sur des semi-remorques ou des pancartes brandies par des manifestants, je m’imaginais ce qui arriverait aux porteurs de ces affiches s’ils se promenaient sur la Place rouge, à Moscou, bloquant l’accès au Kremlin avec des affiches «Fuck Poutine». Même chose à Pékin sur la place Tiananmen avec des affiches «Fuck Xi Jinping».

Ces manifestants ne feraient que quelques pas avant d’être brutalement arrêtés et emprisonnés sans autre forme de procès. Là ils auraient raison de crier à la dictature, mais, malheureusement pour eux, leurs cris ne seraient pas entendus.

En faisant référence à la dictature et à l’absence de libertés dans notre pays, les protestataires font preuve d’une ignorance crasse qui n’est pas à leur honneur et qui ne sert pas leur cause, bien au contraire.

DE LA BIEN PETITE POLITIQUE

Comme il fallait s’y attendre, certains politiciens ont tenté de se faire du capital politique en appuyant les manifestants. C’est notamment le cas de deux Députés conservateurs à Ottawa, Andrew Sheer et Pierre Poilièvre, qui ont donné leur appui à des manifestants qui prônent le renversement du Canada dont ils sont des membres élus. Pas fort du cerveau, n’est-ce pas?

Pour sa part, le Chef conservateur, Erin O’Toole, ne sait plus sur quel pied danser, alors qu’il est contesté au sein même de son parti. Refusant de dénoncer la manifestation, il a adopté une position ambiguë qui, finalement, ne veut rien dire. Monsieur O’Toole devrait savoir qu’à vouloir plaire à tout le monde, on finit par déplaire à tous.

Enfin, le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, s’est présenté sur les lieux de la manifestation pour appuyer les opposants aux mesures sanitaires, son électorat. Il importe cependant de mentionner que Monsieur Bernier a eu des propos réservés en déclarant : «Un Gouvernement se remplace par les urnes, pas par la force», s’opposant ainsi à ceux qui prônent le renversement du Gouvernement canadien.

Espérons que le calme qui a prévalu jusqu’à date soit maintenu au cours des prochains jours, car, un jour ou l’autre, les manifestants devront retourner à la maison.

Quant aux camionneurs non-vaccinés, ils devront se faire à l’idée que les frontières ne leur sont pas interdites uniquement par le Gouvernement canadien, mais également par le Gouvernement américain.



Visionnez tous les textes d'opinion de Pier Dutil



PENSÉE DE LA SEMAINE

Je dédie la pensée de la semaine à celles et ceux qui se servent du concept de liberté pour justifier leurs théories :