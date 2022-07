DES OUTILS POUR LES ARNAQUEURS

Vous êtes des habitués des réseaux sociaux comme Facebook, You Tube, Instagram, TikTok et autres? Vous ne pouvez plus prétendre à la vie privée. En effet, depuis des années, des arnaqueurs vous épient et ont développé des outils nombreux dans le seul but de profiter de vous.

VOUS ÊTES COMPLICES

Ce qu’il y a d’intéressant dans ce beau monde des réseaux sociaux, c’est que chaque usager se plaît à afficher sa vie, souvent sans réserve. Pour les dirigeants de ces réseaux, vous êtes un produit que l’on vend à des commanditaires qui génèrent des milliards de dollars de profits.

Je ne sais d’où provient cette envie d’étaler sa vie quotidienne sur la toile, cela à la vue de tous. Qu’est-ce que vous avez mangé hier soir, qu’est-ce que vous avez bu, qui croyez-vous que cela intéresse vraiment? Peut-être d’autres maniaques comme vous, sans plus.

Certains et certaines semblent disposés.es à tout partager, sans aucune retenue. Un peu plus et on va nous dire à quelle heure on fait pipi et/ou caca. Ce n’est sans doute qu’une question de temps.

Je vous entends déjà me dire que vos informations sont réservées à un cercle limité d’intimes. Mais vous semblez oublier que, bien souvent, les amis de vos amis deviennent des abonnés que vous n’aviez pas prévus et, une fois l’information partie sur la planète Internet, il devient impossible de la rattraper et de la contrôler.

Ce qui me surprend dans une telle attitude, c’est que chacune et chacun de vous, sciemment, choisissez l’information que vous décidez de partager avec la masse. On ne vous a pas volé ces informations; vous les avez fournies volontairement, gratuitement.

LES ARNAQUEURS SONT HABILES

Les moyens utilisés par les arnaqueurs pour vous flouer sont nombreux et ils ne cessent de se raffiner.

Si j’avais accepté tous les héritages que l’on m’a offerts en provenance de l’Afrique, je serais multi-millionnaire. Je ne comprends pas encore comment il se fait qu’en 2022, malgré les nombreux cas étalés sur la place publique, des gens puissent encore se faire arnaquer par un tel stratagème.

Pensez-y bien! Comment croire qu’un pur inconnu habitant à des milliers de kilomètres de chez vous ait décidé de vous léguer un important héritage. Il ne faut pas réfléchir longtemps pour être

victime d’un tel subterfuge. Ou bien vous faites preuve d’une ignorance peu commune ou bien l’appât du gain facile vous anime. À vous de choisir votre camp.

Il en est également ainsi lorsque vient le temps de gagner une croisière gratuite. Si j‘avais dit oui à chaque occasion, j’aurais parcouru toutes les mers de la planète. Encore là, difficile de croire que quelqu’un puisse mordre à un tel hameçon. Comment puis-je avoir gagné une croisière, alors que je n’ai participé à aucun concours?

Enfin, s’il-vous-plaît, ne venez pas vous plaindre d’un vol d’identité si vous avez répondu positivement à un courriel d’une supposée institution financière qui vous demandait de mettre à jour votre profil incluant toutes vos informations personnelles. Remarquez que ces demandes surviennent généralement durant la fin de semaine ou lors d’un congé férié, ce qui devrait suffire à semer un doute dans votre esprit. De plus, elles proviennent souvent d’institutions où vous ne possédez aucun compte.

Je pourrais faire état de plusieurs autres subterfuges du genre, mais je crois que cela devrait suffire pour vous sensibiliser à la protection de vos informations personnelles.

INVITATION AUX VOLEURS

Vous profitez déjà ou vous profiterez bientôt de vos vacances? Quelle belle occasion de partager vos projets avec vos dizaines ou centaines d’amis.es Facebook.

Et il y a fort à parier que vous n’épargnerez aucun détail : la date de votre départ et de votre retour, le lieu de votre destination, l’endroit où vous logerez; tout y est. Et durant votre voyage, vous multiplierez les photos vous montrant à la plage ou ailleurs, au restaurant en train de manger et, surtout, n’oubliez pas de photographier votre assiette pour que nous puissions saliver avec vous.

Pendant ce temps-là, la maison est libre comme l’air. C’est comme si, avant votre départ, vous installiez sur votre pelouse une belle annonce avec des néons qui clignotent en souhaitant la bienvenue aux voleurs.

Un récent sondage réalisé au Canada par la firme Léger pour le bénéfice de la compagnie d’assurance Allstate révélait que 29 % des actifs sur les réseaux sociaux publient les détails de leurs vacances avant et pendant leurs voyages. Chez les 18 à 34 ans, c’est 46 % des internautes qui procèdent ainsi. Ne soyez donc pas surpris si, au retour de vos vacances, vous constatez que votre résidence a accueilli des intrus qui se sont accaparés plusieurs de vos biens.

Les réseaux sociaux peuvent être des outils merveilleux à utiliser entre amis.es. Utilisés avec précautions, ils seront une source de plaisir. Mais, en retour, comme toute médaille a deux revers, ces mêmes réseaux sociaux peuvent devenir des outils tout aussi merveilleux entre les mains de profiteurs qui sont constamment à la recherche de nouveaux moyens pour exploiter votre innocence.

VACANCES

Je ferai relâche la semaine prochaine. De retour le 8 août.



Visionnez tous les textes d'opinion de Pier Dutil



PENSÉE DE LA SEMAINE

Je dédie la pensée de la semaine à tous les adeptes des réseaux sociaux :