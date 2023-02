Y avez-vous déjà pensé? Sérieusement là. Regardez-vous dans le miroir et demandez-vous, sans mentir : « est-ce que cette pensée m’a déjà traversé l’esprit? » Moi oui. Je ne suis pas plus folle qu’une autre pourtant. Mais un jour, à force d’avoir été trop forte, trop longtemps, ma santé mentale a sacré le camp.



Parce que oui, il est question de santé mentale et de maladie mentale. C’est là l’un des facteurs de risque de suicide parmi les plus courants. Mais on n’en parle pas de notre santé mentale, hein? Ben non, c’est tabou ça. On nous demande comment ça va et on répond : « bien ». Machinalement. Pourtant, on a juste envie de crier qu’on voudrait un câlin, une poutine pis un mois de vacances. On cache notre dépression ou notre anxiété comme si c’était une tare impardonnable. Il FAUT qu’on aille bien! Sinon on dérange l’ordre établi, le paraître, les

convenances.



Trois fois plus d’hommes que de femmes se suicident chaque année au Québec. Pourtant, les femmes se rendent plus souvent aux urgences pour des pensées suicidaires (61%) et des tentatives de suicide (64%), principalement chez les adolescentes. (https://www.inspq.qc.ca/publications/2842)



C’est alarmant de savoir ça. Les femmes vivent énormément de détresse psychologique et la gardent trop souvent pour elles, laissant la noirceur infiltrer leurs pensées… Elles croient qu’elles doivent endurer, qu’elles doivent être fortes, que tout repose sur elles. Surtout, ne rien laisser paraître! Mais c’est faux! Avoir besoin d’aide, ce n’est pas de la faiblesse. Vivre avec un problème de santé mentale, ça ne devrait pas être un tabou. Mettre un genou à terre de temps en temps, c’est normal!



Comment aider? Parlez avec vos proches. Intéressez-vous à eux. Demandez-leur comment ils vont VRAIMENT. Surtout, écoutez-les. Vous pouvez aussi les accompagner vers une ressource, mais n’oubliez pas de respecter vos propres limites.



Mieux vaut prévenir que mourir : c’est le thème de la 33e semaine de prévention du suicide qui se tient du 5 au 11 février 2023.



Un jour, vous serez peut-être la personne qui empêchera une femme comme moi de se rendre au suicide. Un jour, vous serez peut-être la personne qui aura besoin de moi pour jaser de votre douleur de vivre. On est tous concernés. Parlons-en…



Besoin d’aide?

Centre-Femmes de Beauce : 418-227-4037 Poste 2

1 866 APPELLE [277-3553] et suicide.ca

oseparlerdusuicide.com