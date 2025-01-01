Dans un film d’animation intitulé «Les Douze Travaux d’Astérix» présenté en 1976 par les créateurs du célèbre Gaulois, Goscinny et Uderzo, on retrouve Astérix et son fidèle compagnon, Obélix, mener une course folle d’un guichet et d’un étage à l’autre à la recherche du fameux laissez-passer A-38 dans ce que les auteurs ont baptisé «La Maison de Fou.»

Alors que je riais aux éclats en regardant ce film, je me disais que, heureusement, une telle maison n’existe pas.

Eh bien, croyez-moi ou non, la «Maison de Fou d’Astérix» existe bel et bien et je l’ai visitée dernièrement.

Changer d’adresse

Dans ma chronique du 25 août dernier, je vous faisais part de mon déménagement à venir. Je suis en plein dedans et, s’il me restait quelques cheveux sur le ciboulot, je me les aurais fort probablement arrachés.

Il faut dire que je manquais un peu d’expérience dans les déménagements puisque j’habitais la même maison depuis un peu plus de 35 ans.

Parmi les nombreux conseils que l’on m’avait transmis figurait en priorité celui de procéder à l’avance à mes changements d’adresse. Je m’y suis donc appliqué dès que j’ai obtenu la date à laquelle je pouvais aménager à ma nouvelle adresse, soit au 11295, 1ère avenue, le nouvel édifice de neuf étages construit au centre-ville de Saint-Georges et appelé le St-Georges.



Ma première tentative se passe avec le service de changement d’adresse du Gouvernement du Québec grâce auquel, à un seul endroit, on peut changer notre adresse pour tous les services du Gouvernement à l’exception d’Hydro-Québec.

Au moment de donner ma nouvelle adresse, je reçois un avis disant que cette nouvelle adresse n’existe pas. Pourtant, l’édifice de neuf étages est bien visible au centre-ville de Saint-Georges. Mais, finalement, on accepte mon changement d’adresse malgré tout. Pour une fois qu’un service gouvernemental est à point, il y a de quoi se réjouir.

Deuxième tentative, Hydro-Québec. Là aussi, on m’informe que l’adresse est non valide et on refuse mon changement d’adresse. Suivra mon fournisseur de téléphonie fixe, de câblodistribution et d’internet, Cogeco. Là, c’est la catastrophe.

La préposée au service à la clientèle m’informe, après de longues minutes d’attente pendant qu’elle se livre à des recherches, que l’adresse n’existe pas. J’ai beau lui dire que l’édifice existe bel et bien, ça ne change rien. Ça va même de mal en pis quand elle m’apprend que s’il s’agit d’un nouvel édifice, le service ne sera pas disponible là avant le mois de mars. Ta… Ca… et imaginez le reste de mes litanies.

Finalement, on m’a branché une semaine après mon arrivée.

Postes Canada

Pour suivre une autre recommandation à savoir de m’assurer que mon courrier soit transféré à ma nouvelle adresse, je me pointe au bureau de poste de Saint-Georges où une gentille préposée m’informe qu’il y a deux forfaits disponibles, soit un avis de changement de quatre mois ou d’un an. Ne voulant pas prendre de risque, j’achète le forfait d’un an.

Au moment de lui donner ma nouvelle adresse, la préposée m’informe que cette adresse n’est pas disponible, mais qu’elle peut quand même m’offrir son forfait qui entrera en vigueur seulement lorsque l’adresse aura été créée.

Surpris, je lui dis que si je parlais à une préposée située à Ottawa, je pourrais comprendre qu’elle me dise que l’adresse n’existe pas. Elle ne pourrait la voir. Mais, là, je suis au bureau de poste de Saint-Georges, je parle avec une préposée qui vit probablement à Saint-Georges, qu’il doit lui arriver de circuler sur la 1ère avenue et qu’elle a sûrement vu qu’un édifice de neuf étages où l’on retrouve 55 condos locatifs existe bel et bien. Mais cela n’est pas suffisant.

L’édifice en question est en construction depuis plus d’un an. Les promoteurs ont obtenu un permis de construction et quand la municipalité émet un permis de construction, il y a une adresse inscrite au permis. Mais, encore une fois, cela ne suffit pas pour Postes Canada.

Finalement, c’est Postes Canada qui détermine quand une nouvelle adresse est officiellement créée et cela peut prendre beaucoup de temps. Quand? Mystère et boule de gomme.

Toutes ces folles démarches m’ont permis de comprendre pourquoi Postes Canada perd plus de 500 millions de dollars (500 M$) par trimestre.

Et c’est cela qui me permet d’affirmer que, oui, la Maison de Fou d’Astérix existe bel et bien. Ce qui me faisait rigoler lors du visionnement du film «Les Douze Travaux d’Astérie» m’a plutôt fait rager lors de mes démarches pour effectuer un simple changement d’adresse. Il aurait suffi de peser sur un piton et le tout aurait été mis en place en quelques secondes. Mais, comme disent les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, «Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.»

Finalement, mon courrier a été transféré et j’ai pu procéder à mes changements d’adresse. OUF!!!

Courage

Il ne reste que 1 148 jours au mandat de Donald Trump.

Visionnez tous les textes de Pier Dutil

Pensée de la semaine

Je dédie la pensée de la semaine aux bureaucrates de Postes Canada :