Le magasin des enfants de Mme Roberge sur la première avenue

C'est en 1945 que fut fondé le Magasin des enfants sur la première avenue dans le centre commercial de Saint-Georges. C'est un homme d'affaire qui avait auparavant exploité une épicerie, M. Victor Veilleux, qui a démarré ce commerce au rez-de-chaussée d'un immeuble qu'il venait de construire, situé non loin du ruisseau d'Ardoise. La 2e photo (3 étages) date de 1948, pas très longtemps après la construction de cette bâtisse. Comme il y avait beaucoup de demande dans ce secteur, M. Veilleux ajouta un autre étage au début des années '50, le portant à 4 étages (photo 3, vers 1958). Il était situé près de la rivière, voisin du magasin de J.A. Roberge puis de son fils Marc Roberge (photo 4 de 1962). Il y opéra avec succès son magasin de vêtements pour enfants pendant environ 15 ans. Ayant acheté entretemps une industrie dans le domaine du bois (Kennebec Woods), il vendit son commerce de vêtements pour enfants à Mme Marthe Roberge vers 1962. Celle-ci continua les opérations à cet endroit pendant quelque temps, mais les inondations quasi printanières l'ont contrainte à se trouver un nouveau local plus sécuritaire, tout en continuant de bénéficier d'un site tout aussi central.



À la même époque, au début des années 1960, M. J. Adalbert Gagné acheta un gros immeuble (voisin de son magasin de meubles) qui avait logé auparavant la Banque Canadienne Nationale (site de l'ancien hôtel Maguire). L'édifice Gagné doubla donc de surface, avec deux immeubles imposants situés juste en face de la descente du pont de fer, sur la 1re avenue. Mais il y avait un espace libre entre ces deux bâtisses. Les locaux commerciaux étant très recherchés dans ce secteur, Gagné eut la bonne idée d'en ajouter un entre les deux deux, les unissant ainsi pour améliorer leur aspect magasinier et leur rentabilité. Vers 1963, Madame Marthe Roberge y déménagea son Magasin des Enfants avec lequel elle eut beaucoup de succès (photo 1, de 1966).



Voyez une publicité du Magasin des Enfants de Mme Roberge dans le journal local du 25 décembre 1963 (photo 5). Celle-ci ne ménagea aucun effort pour attirer la clientèle. Ainsi, pendant plusieurs années, elle organisa une promotion annonçant qu'elle remettrait un cadeau aux parents du premier enfant naissant à Saint-Georges au cours de la nouvelle année. Voyez un reportage paru à ce sujet dans l'Éclaireur-Progrès du 7 janvier 1965; Mme Roberge est à droite sur cette photo, elle était une dame souriante et toujours élégante (photo 6). Elle est décédée en l'an 2000 à l'âge de 75 ans.



Quant à l'ancien édifice où fut fondé le premier Magasin des Enfants, on a vu qu'il est passé de deux à trois étages dans les années '50. Il existe encore de nos jours, mais son aspect a complètement changé depuis cette époque. Non seulement l'a-t-on rénové de fonds en comble à l'automne 1991-92, mais il a aussi été amputé de 2 étages, le ramenant à 2 étages, tel qu'il est encore actuellement (photo 7, octobre 2023).



L'annonce était alors celle du commerce Histoire de Bulles mais le Café du Mille-Lieux l'a remplacé en mai 2025.



Photos 1, 2, 3 et 4 du fonds Claude Loubier. Photos 5 et 6 du fonds Éclaireur-Progrès. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique