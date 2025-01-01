Les cadeaux de Noël et les stéréotypes de genre : réfléchir à ce que l’on transmet aux enfants

Chaque année, au moment des fêtes, les magasins débordent de jouets colorés et de suggestions pour remplir les listes de Noël des enfants. Entre poupées roses, cuisines miniatures et camions bleus, il est facile de se laisser guider par ce qui est « traditionnellement » offert à chaque genre. Mais derrière ces choix se cache une réalité plus complexe : la socialisation genrée commence dès le plus jeune âge et façonne la manière dont filles et garçons se perçoivent et interagissent avec le monde.



Des jouets qui transmettent des messages



Les jouets ne sont jamais totalement neutres. Les poupées et les accessoires de cuisine, souvent destinés aux filles, valorisent le soin, la domesticité et l’apparence. Les jeux de construction, les voitures et les figurines d’action, souvent attribués aux garçons, encouragent l’aventure, la compétition et la prise de risque. Ces distinctions répétées participent à la formation de stéréotypes sur ce qui serait « approprié » pour chaque genre.



Des impacts différents, mais réels



Chez les filles, ces stéréotypes peuvent limiter la confiance en soi, freiner la curiosité pour certaines disciplines et renforcer l’idée que certaines activités ou carrières leur sont interdites. Pour les garçons, la pression est aussi présente : il leur est souvent déconseillé d’exprimer leurs émotions, de s’intéresser aux soins ou aux activités « douces », ou de montrer des faiblesses. Cette injonction à la force et à la compétitivité peut générer stress, anxiété et difficultés à développer des relations équilibrées.



Conséquences à l’âge adulte



Ces premiers apprentissages influencent l’égalité hommes-femmes plus tard : les filles conditionnées à l’écoute et au soin peuvent accumuler davantage de responsabilités domestiques et familiales, même en occupant des postes à responsabilités. Les garçons peuvent avoir du mal à partager ces responsabilités ou à exprimer leurs émotions. Ainsi, la socialisation genrée contribue à entretenir des inégalités dans la vie professionnelle et personnelle.



Comment réfléchir à nos choix



Offrir un cadeau ne devrait pas être seulement un acte pratique ou festif. C’est aussi une occasion de réfléchir aux messages que l’on transmet. On peut :

proposer une variété de jouets, sans se limiter aux couleurs ou catégories traditionnelles ;

encourager les jeux mixtes et créatifs, qui développent la créativité et la confiance en soi ;

observer les intérêts réels de l’enfant, et non ce que la société « attend » de lui.

Un pas vers l’égalité



Réfléchir aux cadeaux de Noël, c’est participer concrètement à une éducation plus égalitaire. Chaque choix compte : il contribue à libérer les enfants des carcans des stéréotypes et à construire une société où filles et garçons peuvent explorer le monde librement, et où l’égalité hommes-femmes est davantage respectée et vécue.