Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

La Véranda, Centre-Femmes

Les cadeaux de Noël et les stéréotypes de genre : réfléchir à ce que l’on transmet aux enfants

durée 09h00
13 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
La Véranda, Centre-Femmes
email
Par La Véranda, Centre-Femmes

Chaque année, au moment des fêtes, les magasins débordent de jouets colorés et de suggestions pour remplir les listes de Noël des enfants. Entre poupées roses, cuisines miniatures et camions bleus, il est facile de se laisser guider par ce qui est « traditionnellement » offert à chaque genre. Mais derrière ces choix se cache une réalité plus complexe : la socialisation genrée commence dès le plus jeune âge et façonne la manière dont filles et garçons se perçoivent et interagissent avec le monde.

Des jouets qui transmettent des messages

Les jouets ne sont jamais totalement neutres. Les poupées et les accessoires de cuisine, souvent destinés aux filles, valorisent le soin, la domesticité et l’apparence. Les jeux de construction, les voitures et les figurines d’action, souvent attribués aux garçons, encouragent l’aventure, la compétition et la prise de risque. Ces distinctions répétées participent à la formation de stéréotypes sur ce qui serait « approprié » pour chaque genre.

Des impacts différents, mais réels

Chez les filles, ces stéréotypes peuvent limiter la confiance en soi, freiner la curiosité pour certaines disciplines et renforcer l’idée que certaines activités ou carrières leur sont interdites. Pour les garçons, la pression est aussi présente : il leur est souvent déconseillé d’exprimer leurs émotions, de s’intéresser aux soins ou aux activités « douces », ou de montrer des faiblesses. Cette injonction à la force et à la compétitivité peut générer stress, anxiété et difficultés à développer des relations équilibrées.

Conséquences à l’âge adulte

Ces premiers apprentissages influencent l’égalité hommes-femmes plus tard : les filles conditionnées à l’écoute et au soin peuvent accumuler davantage de responsabilités domestiques et familiales, même en occupant des postes à responsabilités. Les garçons peuvent avoir du mal à partager ces responsabilités ou à exprimer leurs émotions. Ainsi, la socialisation genrée contribue à entretenir des inégalités dans la vie professionnelle et personnelle.

Comment réfléchir à nos choix

Offrir un cadeau ne devrait pas être seulement un acte pratique ou festif. C’est aussi une occasion de réfléchir aux messages que l’on transmet. On peut :

  • proposer une variété de jouets, sans se limiter aux couleurs ou catégories traditionnelles ;
  • encourager les jeux mixtes et créatifs, qui développent la créativité et la confiance en soi ;
  • observer les intérêts réels de l’enfant, et non ce que la société « attend » de lui.

Un pas vers l’égalité

Réfléchir aux cadeaux de Noël, c’est participer concrètement à une éducation plus égalitaire. Chaque choix compte : il contribue à libérer les enfants des carcans des stéréotypes et à construire une société où filles et garçons peuvent explorer le monde librement, et où l’égalité hommes-femmes est davantage respectée et vécue.

Visionnez tous les textes de La Véranda, Centre-Femmes

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Sommes-nous vraiment plus riches?

Publié le 8 décembre 2025

Sommes-nous vraiment plus riches?

Diverses études à saveur économique réalisées au Canada et au Québec laissent entendre que les Québécoises et les Québécois se sont enrichis au cours des dernières années. Une telle nouvelle devrait nous réjouir, mais il semble que l’enrichissement ne soit pas également partagé. Je me permets donc de vérifier avec vous si nous sommes vraiment ...

LIRE LA SUITE
L'ancienne épicerie Marché Central près du pont de fer

Publié le 7 décembre 2025

L'ancienne épicerie Marché Central près du pont de fer

LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE SARTIGAN Vous devez avoir plus de 65 ans pour avoir connu le populaire Marché Central d'autrefois. Il était le premier immeuble à côté de l'ancien pont de fer, voisin du barbier Charles-Eugène Roy. C'est l'édifice qu'on aperçoit à la 2e photo, avec l'affiche de la farine Robin ...

LIRE LA SUITE
Les sentences bonbons

Publié le 1 décembre 2025

Les sentences bonbons

La question de la confiance à l’égard de la justice revient fréquemment dans l’actualité. Idéalement, on veut nous convaincre que tout le monde est égal face à la loi. J’ai bel et bien écrit «idéalement», tout en sachant que le monde idéal n’existe pas. Au cours des derniers mois, des sentences rendues par certains Juges dans des causes diverses ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge