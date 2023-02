L’ART DE SE METTRE LES PIEDS DANS LES PLATS

Je ne sais trop à quel jeu s’adonne Justin Trudeau depuis quelques années, mais on jurerait qu’il s’applique à se mettre les pieds dans les plats avec chacun des dossiers qu’il touche.

Dans presque tous les secteurs à Ottawa, c’est le bordel. Que ce soit à l’immigration, aux passeports, à l’assurance-emploi, au système de paye des fonctionnaires, à l’octroi de contrats pharaoniques, à des nominations douteuses, etc., Justin Trudeau multiplie les gaffes.

IMMIGRATION

Alors que Justin invite tous les malheureux de la planète à venir s’installer au Canada, le personnel du ministère concerné ne suffit pas à la tâche.

Les immigrants illégaux qui empruntent l’autoroute Roxham par dizaine de milliers à chaque année s’installent au Québec dans une proportion de 80 %. Avant que leurs dossiers soient analysés et qu’on leur octroie un permis de travail leur permettant de gagner leur vie et de ne plus être à la charge de l’État, ces nouveaux arrivés doivent patienter souvent plus d’un an pour régulariser leur situation.

Et pendant ce temps, les immigrants qui empruntent la voie légale voient leurs dossiers retardés à ne plus savoir quand ils pourront obtenir une réponse. Pourtant, plusieurs de ces immigrants légaux présentent des dossiers fort intéressants et pourraient contribuer à réduire le problème de manque de main-d’œuvre que connaît le Canada. Mais, pour des raisons que personne ne s’explique, les délais ne cessent de s’allonger.

PASSEPORTS ET SYSTÈME DE PAYE

Nous avons encore frais à la mémoire les problèmes éprouvés par des milliers de citoyens canadiens l’été dernier pour renouveler leurs passeports.

Il était honteux de voir les gens passer des heures, voire des jours à faire la queue jour et nuit sur les trottoirs des rues avoisinant les bureaux de Service Canada. Jamais un organisme n’a été si peu représentatif de son nom. Quand on baptise un organisme «Service», on serait à même de s’attendre à ce qu’il fournisse un service. La situation de l’été dernier était tout simplement scandaleuse. C’était digne d’une république de bananes.

Tout aussi honteuse est la situation issue de la mise en place du système Phénix, le système de paye des fonctionnaires fédéraux élaboré par la firme IBM. Le projet a été initié par le Gouvernement de Stephen Harper. Depuis l’amorce de sa mise en place, le système a connu ratés par-dessus ratés.

Des milliers d’employés ont été victimes d’erreurs majeures. Certains ne recevaient plus leur paye, recevaient seulement une partie de leur rémunération, alors que d’autres en recevaient trop. Cela a occasionné de sérieux problèmes pour des travailleurs qui ont perdu leur maison, ont été imposés en trop, alors que d’autres ont tout simplement fait faillite. Tout cela parce qu’après presque dix ans, on n’est toujours pas parvenu à mettre en place un système efficace pour payer d’honnêtes travailleuses et travailleurs. Une vraie honte!

ASSURANCE-EMPLOI

Des travailleurs ayant perdu leur emploi qui se sont inscrits à l’Assurance-Emploi ont eu à subir des délais incompréhensibles avant de toucher leurs prestations.

Normalement, les dossiers sont traités en 28 jours, ce qui est déjà un délai passablement long lorsque l’on est privé de revenus. Mais, présentement, ces délais atteignent souvent plusieurs mois.

Entre-temps, les sans-emplois doivent continuer à payer leur épicerie, leur logement, etc. À moins de pouvoir compter sur d’importantes économies, comment voulez-vous que ces gens puissent assumer leurs dépenses? Et, comme si cela n’était pas suffisant, des chômeurs se sont fait suggérer par des employés de l’Assurance-Emploi de fréquenter les banques d’alimentation pour nourrir leurs familles. Un chausson avec ça?

CONTRATS DOUTEUX ET NOMINATIONS DÉPLACÉES

Dernièrement, des enquêtes journalistiques nous ont appris que notre bon Gouvernement libéral, depuis son arrivée au pouvoir en 2015, avait octroyé pour plus de 100 millions de dollars (100 M$) de contrats à la firme de consultants McKinsey.

Justin semble tellement aimer cette entreprise que son Gouvernement a octroyé à McKinsey un contrat ouvert valide jusqu’en 2100, sans en préciser les mandats et les coûts. Comment peut-on imaginer l’octroi d’un contrat sur une aussi longue période? C’est à ni rien comprendre.

Enfin, Justin Trudeau s’est également illustré par des nominations pour le moins déplacées. Je me limiterai à en mentionner trois qui ont déjà fait l’objet de nombreuses critiques.

En 2021, Justin Trudeau a nommé Mary Simon au poste de Gouverneure générale alors qu’elle ne parle pas français, l’une des deux langues officielles du Canada. Il avait d’ailleurs procédé ainsi en nommant Brenda Murphy Lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick, une unilingue anglophone dans la seule province officiellement bilingue au Canada.

Et Justin Trudeau s’est surpassé dernièrement avec la nomination d’Amira Elghawaby au poste de représentante spéciale dans la lutte contre l’islamophobie. Le problème avec cette nomination, c’est que Madame Elghawaby a un passé de militante qui, à plusieurs reprises, a émis des propos très critiques à l’égard du Québec, affirmant que «…la majorité des Québécois étaient influencés par un sentiment antimusulman.»

Cette nomination a soulevé l’indignation au Québec et même au sein du Cabinet Trudeau où les ministres Pablo Rodriguez et David Lametti ont exprimé leur malaise avant de rentrer dans le rang. Alors que Madame Elghawaby est censée bâtir des ponts entre les diverses ethnies au Canada, son passé indique qu’elle a plutôt érigé des barrages, notamment avec les Québécoises et les Québécois.

Dans tous ces dossiers, Justin Trudeau a fait preuve d’une rare incompétence pour un Premier Ministre. Alors qu’il se plaît à vouloir donner des leçons aux provinces dans leur gestion de la santé, Justin Trudeau devrait d’abord effectuer un grand ménage dans sa maison.



PENSÉE DE LA SEMAINE

Je dédie la pensée de la semaine à Justin Trudeau :