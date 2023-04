LES DROITS ACQUIS VS LES DROITS À QUI

En novembre 2021, je rédigeais une chronique intitulée «J’ai fait un beau rêve.» Dans ce rêve, je me retrouvais dans une salle où tous les intervenants du système de santé québécois avaient accepté de laisser leurs propres intérêts à l’entrée pour ne considérer que les intérêts du patient québécois.

Évidemment, il s’agissait d’un rêve et, comme la plupart des rêves, il ne s’est toujours pas réalisé.

TOUT UN CHANTIER

La semaine dernière, le ministre québécois de la Santé, Christian Dubé, a déposé un projet de loi de plus de 300 pages contenant 1 180 articles appelés à modifier 37 lois. Il s’agit là d’une brique qui remet en question le fonctionnement actuel de notre système de santé. Sans porter un jugement prématuré sur le projet de loi en question, je ne puis m’empêcher de constater que Christian Dubé s’attaque à tout un chantier.

Et, en tant que contribuable d’un certain âge, voire même d’un âge certain, qui a vu de nombreux autres ministres de la Santé se casser les dents, je demeure sceptique tout en reconnaissant que le système actuel ne fonctionne pas et que l’on se doit d’apporter des changements radicaux.

Je n’ai pas l’intention de m’attarder à analyser l’ensemble des mesures contenues dans ce projet de loi. Les nombreux médias québécois en ont fait largement état et nous aurons l’occasion de revenir sur ce sujet au cours des prochains mois.

Aujourd’hui, je préférerais m’attarder aux diverses réactions des intervenants directement ou indirectement concernés par cette nouvelle réforme ou révolution, à vous de choisir le terme qui convient.

LES PARTIS D'OPPOSITION

L’encre du projet de loi n’était pas encore sèche que les partis d’opposition à l’Assemblée nationale déchiraient leurs chemises. Je comprends que le rôle des partis d’opposition consiste à s’opposer, mais il peut y avoir des oppositions constructives.

Alors que le coporte-parole de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, se ridiculisait en frappant en dessous de la ceinture en parlant de «wet dream», les Libéraux et les Péquistes auraient eu avantage à se garder une petite gêne, car si notre système de santé est rendu à ce point inefficace, c’est suite aux mauvaises décisions prises par ces deux partis qui se sont succédés au pouvoir au cours des dernières décennies.

GAÉTAN BARRETTE

De son côté, l’ex-ministre libéral de la Santé, Gaétan Barrette, devenu chroniqueur politique au réseau TVA, applaudit le projet Dubé et essaie même de se l’approprier en prétendant que c’est ce qu’il voulait faire, mais qu’il en a été empêché par le premier ministre du temps, Philippe Couillard.

Pour Gaétan Barrette, il s’agit là d’une belle tentative de se disculper en rejetant le blâme sur Philippe Couillard, mais cela ne nous fera pas oublier que c’est en grande partie sa réforme qui a foutu le bordel dans le système actuel.

LES SYNDICATS

Les syndicats, représentant les quelque 350 000 employés.es de la santé regroupés.es au sein d’une panoplie d’unités syndicales régies par 36 conventions collectives différentes, ont eux aussi été vite sur le piton pour dénoncer le projet de loi.

Il est évident que le projet Dubé ébranlera les colonnes du temple syndical qui a rendu le système ingérable depuis de nombreuses années.

Je reconnais que la présence de syndicats est nécessaire au sein du système de santé québécois. Mais il est devenu évident que le pouvoir syndical est aujourd’hui exagéré. Les dirigeants syndicaux, déconnectés de la réalité, semblent beaucoup plus préoccupés par leurs intérêts corporatistes et leur propre survie, que par les intérêts de leurs membres et, surtout, les intérêts des patients québécois.

LES SPÉCIALISTES

Du côté de la Fédération des Médecins spécialistes du Québec (FMSQ), alors même que le ministre Dubé était toujours en conférence de presse pour présenter son projet, on émettait un communiqué pour décrier ledit projet.

Je dois vous avouer que j’ai été choqué par un commentaire de la FMSQ affirmant que l’on ne voulait pas être les «boucs émissaires» des problèmes actuels de la réforme.

Un tel commentaire émis par les privilégiés du système actuel qui facturent annuellement plusieurs centaines de milliers de dollars à l’état et qui ont bénéficié d’augmentations salariales de 25 % et plus au cours des dernières années me donnent la nausée.

ET LES PATIENTS?

Si les représentants de tous les intervenants insistent pour faire entendre leur voix, je me pose la question suivante : qui parlera au nom des patients qui sont en droit de recevoir des soins appropriés et qui parlera au nom des contribuables québécois qui assument la facture des frais de santé annuels de quelque 59 milliards de dollars?

Le projet de loi déposé par Christian Dubé n’est sans doute pas parfait, mais il a au moins le mérite de remettre en question des façons de faire qui ont largement prouvé leur inefficacité au cours des dernières années. Et cela, les patients et les contribuables québécois en ont subi et continuent d’en subir les dommages.

Une chose est évidente et devrait rallier tous les intervenants capables de faire preuve de bonne foi : le statu quo n’est plus vivable.

En conclusion, au lieu de se préoccuper de conserver les droits acquis, on devrait s’efforcer de préciser les droits à qui et de s’ajuster en conséquence.



PENSÉE DE LA SEMAINE

Je me permets de réutiliser la pensée de la semaine de ma chronique de novembre 2021 et de la dédier à nouveau à tous les intervenants du monde de la santé au Québec :