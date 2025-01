Le garage Dodge de Rodolphe Poulin au siècle dernier

Vous devez avoir plus de 50 ans pour vous rappeler de ce garage. Il était situé sur l'ancienne route 23 (maintenant 5e avenue) au coin de la rue de la Famine (maintenant 95e rue) dans le secteur de la Station. On en a une vue aérienne à la 1re photo. Cet immeuble fut construit en 1941-43 sur le modèle des édifices «quanset» au toit bombé. On constate qu'il occupait tout l'avant de l'emplacement entre les 94 et 95e rues. On y voit aussi la maison où habitait le propriétaire et sa famille: c'est celle du coin de la rue en contrebas de la photo, à droite.



Il bénéficiait d'un site exceptionnel, puisqu'il était en plein centre de son quartier, près de la route nationale et du pont de la Famine. Toute la circulation vers Québec devait passer en face de son établissement. En plus qu'il n'était pas très loin de la gare des trains. Il a connu beaucoup de succès et fut longtemps en affaire. Il était concessionnaire Dodge et De Soto en plus des camions Dodge. M. Poulin a aussi vendu à une certaine époque des Simca, une petite voiture française populaire. Voyez sa publicité dans le journal local l'Éclaireur en 1950 (photo 2). La De Soto a connu un fort déclin à partir de 1958. Cette marque fut officiellement abandonnée le 30 novembre 1960 et on écoula les derniers modèles 1961. Le garage de Rodolphe Poulin continua de vendre des véhicules Dodge. Cette marque (qui existe encore) appartenait à Chrysler dont les concessionnaires ont poursuivi la vente, même encore aujourd'hui.



La 3e photo nous montre un véhicule ayant subi un accident spectaculaire près des pompes à essence. Était-ce que le conducteur était en colère contre le prix trop élevé de la gazoline? Juste en arrière vis-à-vis de l'auto, on voit la maison d'Émile Laflamme, voisine de celle des Grondin qui fut démolie récemment. On constate que son garage était aussi détaillant d'essence sous la bannière de la compagnie Champlain. Après M. Poulin, cet établissement a appartenu à M. Bruno Gilbert pendant quelques années, soit 1965, '66 et '67. Le même M. Gilbert a aussi opéré au début des années '60 un carnaval ambulant sous le nom de Martin Carnaval. Après la fermeture de ce garage, le bâtiment fut occupé par une vitrerie, puis fut vacant pendant un certain temps, et fut finalement démoli le 23 mars 1995. La dernière photo nous fait voir le site actuel, où était autrefois le garage Rodolphe Poulin. À cet endroit se trouve maintenant le commerce Pronature Chasse et Pêche depuis environ 15 ans.



Sur la 1re photo, on aperçoit aussi, en haut à droite, une ancienne école de rang, de couleur blanche avec toiture noire. Il y avait deux classes, 1e à 3e année, puis 4e à 6e année. Il y avait aussi à l'étage un logement pour les deux enseignantes. Ce furent Irma et Élise Lessard (photo 5). Il y eut aussi Suzanne et Denise Busque. Beaucoup d'habitants du quartier de la Station ont fréquenté autrefois cette petite école comme c'était le style à l'époque, dont Antoine et Roland Morissette. Chauffage au bois et toilettes extérieures sans eau. Fermée en 1952. Photo 1 du fonds Nicole Bisson. Photo 2 du fonds Claude Fortin. Photo 4 de Google. Photo 5 courtoisie de Denis Grondin. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique