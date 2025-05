Y a-t-il un pilote dans l'avion?

Pendant que le Canada subit les foudres du Président américain qui menace le pays à coup de tarifs douaniers et/ou d’annexion pour faire du Canada le 51e état américain, le Parlement est fermé à Ottawa depuis le 6 janvier dernier, cela durera au moins jusqu’au 24 mars et, en cas de déclenchement d’une élection générale, cette prorogation des travaux parlementaires pourrait durer encore plus longtemps.

L’obsession Trump

Si j’en crois les gestes posés par nos dirigeants politiques tant au fédéral que dans les provinces, il semble y en avoir que pour Trump présentement. Comme si tous les autres problèmes que nous vivons en santé, en éducation et partout ailleurs étaient soudainement disparus. Tout est sur pause ou, du moins, c’est l’impression que j’en ai.

Loin de moi l’idée de minimiser les menaces du Président américain, Je suis parfaitement conscient des impacts que ses menaces pourraient créer sur l’économie de notre pays.

Mais au lieu d’intervenir de tous bords et de tous côtés comme une bande de poules pas de tête, nos dirigeants devraient coordonner leurs efforts dans le cadre d’un plan d’ensemble qui nous permettra de faire face aux menaces américaines.

Trudeau en Europe

Au Gouvernement fédéral, il est pratiquement impossible d’adopter des mesures qui devraient faire l’objet d’un débat parlementaire alors que le Parlement est fermé.

Pendant ce temps, notre Premier Ministre en instance de départ, Justin Trudeau, fait le paon en Europe, assistant aux funérailles de l’Aga Khan, un ami de la famille Trudeau. En passant, je me demande qui va payer les frais de ce voyage? Justin Trudeau n’assiste pas à ces funérailles en tant que Premier Ministre, mais en tant qu’ami personnel.

En tournée en France, en Belgique et ailleurs, notre PM a participé à un sommet sur l’intelligence artificielle pendant que le pays est aux prises avec des menaces venant d’un individu dont on peut mettre en doute l’intelligence humaine.

Peu importe les déclarations de bonnes intentions de Justin Trudeau lors de ses rencontres avec d’autres dirigeants politiques, ces derniers savent bel et bien que les jours de Justin Trudeau à titre de Premier Ministre du Canada sont comptés. Malheureusement pour lui, sa cote de crédibilité est à zéro.

Des poules pas de tête

Pendant que le chat est en Europe, les souris dansent à Ottawa. Les ministres François-Philippe Champagne, Mélanie Joly, Dominique Le Blanc et quelques autres paradent à Washington, rencontrant un peu tout le monde dans l’espoir de trouver des alliés qui pourraient influencer le Président Trump pour l’amener à ne pas mettre en place ses tarifs douaniers.

Tous et toutes bien intentionnés.es, les membres du cabinet Trudeau donnent l’impression de se comporter comme des poules pas de tête, chacun prenant des initiatives personnelles afin de nous convaincre qu’ils s’occupent des menaces américaines.

Mais, on ne semble pas avoir un plan précis qui contiendrait les mesures que l’on entend prendre pour répliquer aux menaces venues de notre voisin du sud. Un plan qui définirait également le rôle de chacun des intervenants, en somme, un plan qui répondrait aux trois questions de base de tout plan stratégique sérieux : qui fait quoi quand?

Espérons que, de retour à Ottawa, Justin Trudeau sera capable de mettre un peu d’ordre dans la cabane.

Course à la chefferie du PLC

Non seulement le Parlement canadien est fermé, mais, en plus, plusieurs Ministres et Députés libéraux sont présentement accaparés par la course à la chefferie du Parti libéral (PLC), laquelle risque fort de se conclure par un quasi-couronnement de Mark Carney le 9 mars prochain.

Si, comme prévu, ce dernier l’emporte, il est fort probable que, plutôt que d’initier une nouvelle session parlementaire à compter du 24 mars, il préférera déclencher une élection générale qui aurait lieu aux dates potentielles suivantes : 21 et 28 avril ou 5 mai prochain. Cela implique que le Parlement sera donc encore fermé jusqu’à la fin mai, voire même jusqu’au début juin. Et, quand on sait que le Parlement ne siège généralement pas en été, cela a de quoi nous inquiéter.

Quant au résultat possible de la prochaine élection, alors que tout indiquait que les Conservateurs de Pierre Poilievre formeraient un Gouvernement majoritaire, l’arrivée probable de Mark Carney à la direction du PLC semble modifier la donne, modification qui pourrait aboutir plutôt à l’élection d’un Gouvernement conservateur minoritaire, voire même d’un Gouvernement libéral minoritaire. Tous les scénarios sont possibles.

Du côté des provinces

Pendant que l’on assiste à un vide du côté d’Ottawa, les 10 provinces et les trois territoires canadiens sont parvenus à adopter une position commune qui est tout à leur honneur quand on connaît les intérêts fort différents de chacun.

Même que les treize Premiers Ministres se sont tapés une visite de groupe à Washington pour aller défendre les intérêts canadiens. Leur initiative a attiré l’attention de certains proches conseillers de Trump au point qu’on les a invités à la Maison Blanche pour une rencontre.

Il serait surprenant que cela modifie de façon importante les intentions de Donald Trump, mais la visite des Premiers Ministres provinciaux canadiens ne sera pas passé inaperçue.

Mais, encore là, l’initiative des dirigeants provinciaux ne se situe pas dans le cadre d’une stratégie globale permettant de faire front commun face aux menaces de Donald Trump.

Quant à l’entrée en vigueur de ces menaces, il est difficile de fixer une date précise. Elles devaient être mises en place le 4 février, le tout a été reporté au 4 mars et on parle présentement du 12 mars dans certains cas et du 1er avril dans d’autres cas. Allez savoir!



Correction

Dans ma chronique de la semaine dernière, j’ai commis une erreur en écrivant que la population de l’état de New York était de 8,2 millions, alors, qu’en réalité, elle est de 19,8 millions. J’ai confondu la population de la ville de New York avec celle de l’état. Merci à Michel Gilbert, un lecteur, de m’avoir souligné cette erreur. Cela prouve que l’on est toujours plus intelligent en groupe qu’en solitaire.

Courage

Il reste encore 1433 jours au mandat de Donald Trump.

Visionnez tous les textes de Pier Dutil

Pensée de la semaine

Je dédie la pensée de la semaine à toutes les personnes qui auront à intervenir dans les négociations entre le Canada et les États-Unis :