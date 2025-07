Je suis fier de nous

Les prochains jours risquent d’être marquants pour les entreprises et les citoyens canadiens. Pourquoi? Parce que c’est le 2 avril, soit mercredi, que Donald Trump devrait mettre en place ses menaces d’importants droits de douane sur les exportations canadiennes vers les États-Unis.

Il ne fait aucun doute que cela affectera négativement l’ensemble de notre économie. Qu’on le veuille ou non, en tant que citoyens canadiens, nous en subirons les conséquences.

Des impacts positifs

Même si les médias nationaux mettent l’accent sur les nombreux impacts négatifs que les mesures américaines auront sur notre économie, et cela avec raison, certaines réactions des citoyens canadiens m’inspirent un certain optimisme.

Depuis l’arrivée de Donald Trump au pouvoir, on a pu observer un fort courant de nationalisme canadien d’un bout à l’autre du pays. Je ne me souviens pas avoir assisté à une telle solidarité au sein de la population canadienne.

La réaction des partisans canadiens lors du match de hockey de la finale de la Compétition des 4 nations, qui opposait les équipes canadienne et américaine, nous en a fourni un bel exemple. Au Canada, on a fait bloc derrière l’équipe canadienne et sa victoire a été interprétée comme une gifle au visage de Donald Trump.

Quand Trump menace de faire du Canada le 51e état américain, près de 90 % des Canadiennes et des Canadiens disent s’y opposer. En campagne électorale, les chefs des quatre principaux partis en présence ont affirmé clairement leur opposition à cette idée expansionniste américaine.

Des consommateurs sensibilisés

L’opposition de la population canadienne aux menaces américaines s’observe dans les marchés d’alimentation. Les dirigeants des grandes chaînes alimentaires reconnaissent que le comportement des consommateurs canadiens est en mutation.

Il y a une vague vers l’achat de produits canadiens et une désaffection à l’égard des produits américains. Metro a même fait mention d’une baisse de prix pour écouler certains produits américains qui risquaient de devenir périmés.

Personnellement, j’avoue vérifier la provenance des produits que j’achète en faisant mon marché. Je me suis même permis de questionner au hasard certaines personnes à l’épicerie et toutes m’ont affirmé vérifier la provenance des produits qu’ils achètent et éviter d’acheter des produits américains.

Comme je le mentionnais dans une chronique précédente, on a tendance à croire que nos petits efforts personnels n’ont pas un très grand impact, mais il en est autrement lorsque l’ensemble des consommateurs adopte un comportement similaire. L’impact s’en trouve multiplié d’autant.

Des touristes responsables

Si j’en crois les études publiées par divers organismes impliqués dans l’industrie du tourisme, l’attitude des Canadiennes et des Canadiens me rend encore fier.

Dans un article du New York Times publié récemment, une étude menée par l’organisme Tourism Economics faisait état d’un manque à gagner de 18 milliards de dollars américains.

Plusieurs écoles canadiennes et québécoises, qui prévoyaient effectuer des voyages de fin d’année dans une ville américaine, ont annulé leurs réservations, même lorsque cela impliquait la perte de certains dépôts.

À Old Orchard, le propriétaire du Point of View disait avoir perdu 90 % de ses réservations auprès de sa clientèle canadienne. Déjà, des compagnies d’aviation canadiennes et américaines ont confié avoir constaté une importante baisse des réservations de la part des touristes canadiens, cela occasionnant la diminution du nombre de vols prévus.

Les Services des douanes et de la protection des frontières américaines ont publié les statistiques du mois de février 2025 qui indiquent une baisse de 24 % du nombre de Canadiens qui ont franchi la frontière américaine par rapport à février 2024. Cela représente près d’un demi-million de personnes en un mois seulement.

Certains en profitent

Si plusieurs entreprises auront à souffrir des droits de douane à venir, d’autres avouent profiter de la situation. Parmi celles-ci, La Presse+ présentait récemment trois entreprises québécoises impliquée dans le secteur de l’alimentation qui faisaient face à une forte croissance de la demande pour leurs produits dans les autres provinces canadiennes.

Même les Forces armées canadiennes assistent à une croissance importante des demandes d’enrôlement auprès des jeunes canadiens. Du 1er janvier au 27 février 2025, le recrutement a connu une hausse de 20 % par rapport à la même période en 2024 et de 60 % par rapport à 2023. Pour la première fois depuis de nombreuses années, les Forces armées canadiennes croient être en mesure d’atteindre leur objectif de recrutement sur une base annuelle. Sans prétendre que cette hausse est due uniquement à l’arrivée de Donald Trump à la présidence américaine et à sa menace de faire du Canada le 51e état américain, on reconnaît que cela y est pour quelque chose.

Une menace pour les Américains

Parmi toutes les informations faisant état des nombreux impacts de l’imposition de droits de douane au Canada, une nouvelle en particulier a attiré mon attention et m’a bien fait rire.

Présentement, les États-Unis imposent des droits de douane sur l’exportation du bois d’œuvre canadien aux États-Unis. Donald Trump menace de doubler ces droits de douane.

Or, il appert qu’un composant du bois d’œuvre canadien sert à la production de la pâte kraft, élément essentiel pour la production du papier de toilette. Et, présentement, seules les entreprises canadiennes sont en mesure de fournir les fabricants de papier de toilette américains de cet élément.

Déjà, les producteurs de papier de toilette aux États-Unis laissent entendre que les Américains pourraient faire face à une importante pénurie de papier de toilette.

Ne serait-ce pas intéressant pour nous de voir les Américains pris dans leur merde suite aux droits de douanes de Donald Trump? J’en jouis déjà.

Cette chronique n’a pas pour but de minimiser l’impact négatif des mesures et menaces américaines sur nos entreprises et sur nos consommateurs, mais plutôt de permettre un petit répit en signalant quelques impacts positifs, car il y a toujours deux côtés à une médaille.

Courage

Il reste encore 1398 jours au mandat de Donald Trump.

Visionnez tous les textes de Pier Dutil

Pensée de la semaine

Je nous dédie, à toutes et tous, la pensée de la semaine :