Humble jusque dans la mort

Je suis conscient que cette chronique ne contribuera pas à me faire de nouveaux amis auprès de certains parents, mais parfois, quand il faut appeler un chat un chat, on ne doit pas hésiter et c’est pourquoi je fonce tête première dans le sujet. Cependant, d’entrée de jeu, je me permets une petite réserve. Quand, dans mon titre, j’écris «…les ...