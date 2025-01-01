Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Havre L'Éclaircie

La peur, la vraie, ne se vit pas qu'à l'Halloween

durée 10h00
25 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Havre l'Éclaircie

En octobre, on décore nos maisons de toiles d’araignées et de monstres. On se déguise, on joue à se faire peur. Pour beaucoup, la peur n’est qu’un jeu. Pour d’autres, elle est une réalité bien présente, jour après jour, derrière des portes closes.

Dans certaines maisons, la tension ne vient pas d’un film d’horreur. Les pas lourds dans le couloir ne sont pas ceux d’un monstre déguisé. Et la peur qui serre la poitrine ne disparaît pas une fois les lumières rallumées.

Catherine est une femme comme tant d’autres. Dehors, tout semble parfait : un beau couple, une jolie maison, un sourire sur les photos. Mais à l’intérieur, la peur s’est installée, discrètement d’abord, puis de plus en plus fort. Les mots blessants ont laissé place aux menaces, les regards ont remplacé les cris, jusqu’à ce qu’elle n’ose plus parler, ni même respirer trop fort.

L’Halloween lui rappelle ironiquement sa propre vie : tout le monde porte un masque, certains pour s’amuser, d’autres pour survivre.

Mais un jour, Catherine a décidé de retirer le sien. Elle a franchi la porte, cette fois pour fuir la peur. Et derrière cette porte, elle a trouvé du soutien, de l’écoute, un refuge, une lumière.

Parce qu’il existe des endroits où la peur s’arrête. Des maisons où la sécurité reprend sa place, où les femmes peuvent respirer à nouveau, où leurs enfants peuvent dormir sans crainte.

En cette période d’Halloween, alors que les rues se remplissent de monstres en plastique et de fausses toiles d’araignées, rappelons-nous qu’il y a des peurs bien réelles, invisibles à l’œil nu.

Et que chacun de nous peut contribuer à briser le silence, à tendre la main, à redonner un peu de lumière à celles qui vivent encore dans l’ombre.

Visionnez tous les textes de Havre l'Éclaircie

Si tu te poses des questions sur ta relation et/ou sur les conséquences sur ton enfant suite à la lecture de ce texte, n’hésite pas à nous contacter. Nous sommes là pour t’aider à y voir plus clair.

☎ 418 227-1025  -  1 800 709-1025

https://havre-eclaircie.ca/

https://www.facebook.com/havreleclaircie/

https://www.instagram.com/havre_eclaircie/

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Des médecins qui abusent (2)

Publié le 20 octobre 2025

Des médecins qui abusent (2)

Des membres de la Fédération des Médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) et de la Fédération des Médecins spécialistes du Québec (FMSQ) ont jeté un nouveau pavé dans la mare la semaine dernière en s’en prenant au Président du Collège des Médecins du Québec (CMQ), le Dr Mauril Gaudreault, réclamant un vote de blâme. Quel crime le Dr Gaudreault ...

LIRE LA SUITE
Joseph Gagné marchand général et premier maire de Saint-Georges-Est

Publié le 19 octobre 2025

Joseph Gagné marchand général et premier maire de Saint-Georges-Est

LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE SARTIGAN L'érection de la municipalité de Saint-Georges-Est eut lieu le 12 décembre 1907. La 1re élection fut tenue en janvier 1908 et c'est le marchand général Joseph Gagné qui en fut le 1er maire. Il occupa ce poste de 1908 à 1911. Son magasin général, construit vers 1890, ...

LIRE LA SUITE
Ces politiciens qui s'accrochent

Publié le 13 octobre 2025

Ces politiciens qui s'accrochent

Alors qu’il est parfois difficile de trouver des volontaires intéressés à s’impliquer en politique, d’autres  s’accrochent à leurs postes, se croyant indispensables et ne sachant quand se retirer avant d’être poussés vers la sortie. Dans cette chronique, je me permettrai de traiter de trois cas récents : Joe Biden, Justin Trudeau et François ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge