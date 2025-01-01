La peur, la vraie, ne se vit pas qu'à l'Halloween

En octobre, on décore nos maisons de toiles d’araignées et de monstres. On se déguise, on joue à se faire peur. Pour beaucoup, la peur n’est qu’un jeu. Pour d’autres, elle est une réalité bien présente, jour après jour, derrière des portes closes.



Dans certaines maisons, la tension ne vient pas d’un film d’horreur. Les pas lourds dans le couloir ne sont pas ceux d’un monstre déguisé. Et la peur qui serre la poitrine ne disparaît pas une fois les lumières rallumées.



Catherine est une femme comme tant d’autres. Dehors, tout semble parfait : un beau couple, une jolie maison, un sourire sur les photos. Mais à l’intérieur, la peur s’est installée, discrètement d’abord, puis de plus en plus fort. Les mots blessants ont laissé place aux menaces, les regards ont remplacé les cris, jusqu’à ce qu’elle n’ose plus parler, ni même respirer trop fort.



L’Halloween lui rappelle ironiquement sa propre vie : tout le monde porte un masque, certains pour s’amuser, d’autres pour survivre.



Mais un jour, Catherine a décidé de retirer le sien. Elle a franchi la porte, cette fois pour fuir la peur. Et derrière cette porte, elle a trouvé du soutien, de l’écoute, un refuge, une lumière.



Parce qu’il existe des endroits où la peur s’arrête. Des maisons où la sécurité reprend sa place, où les femmes peuvent respirer à nouveau, où leurs enfants peuvent dormir sans crainte.



En cette période d’Halloween, alors que les rues se remplissent de monstres en plastique et de fausses toiles d’araignées, rappelons-nous qu’il y a des peurs bien réelles, invisibles à l’œil nu.



Et que chacun de nous peut contribuer à briser le silence, à tendre la main, à redonner un peu de lumière à celles qui vivent encore dans l’ombre.

Visionnez tous les textes de Havre l'Éclaircie

Si tu te poses des questions sur ta relation et/ou sur les conséquences sur ton enfant suite à la lecture de ce texte, n’hésite pas à nous contacter. Nous sommes là pour t’aider à y voir plus clair.