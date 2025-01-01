Nous joindre
La Société Historique Sartigan

Le magasin de machines à coudre Signer à Saint-Georges

23 novembre 2025
23 novembre 2025
Par Pierre Morin

LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE SARTIGAN

À Saint-Georges, le plus ancien magasin Singer dont nous avons des photos était situé sur la 2e avenue, voisin du restaurant Café Royal (photos 1 et 2, de 1953). Par la suite, il déménagea au 304 de la 1re avenue, pas très loin de la banque de Montréal. Il fut détruit par un incendie dévastateur survenu le 20 novembre 1957, en même temps que quatre autres commerces adjacents. Toutefois, c'est en septembre 1949 que Laurent Talbot ouvrit son premier magasin Singer sur la 1re avenue, au centre-ville (photo 3). Il faisait la vente et la réparations des machines à coudre. À cette époque, les vendeurs faisaient aussi du porte à porte dans les villages voisins pour aller offrir leurs produits directement chez les clientes. Beaucoup de mères de famille cousaient elles-mêmes leurs vêtements et ceux de leurs enfants. Elles avaient donc besoin d'une bonne machine à coudre. 

Quelques années plus tard, en 1966, ce fut au tour de Jean-Marie Perron de se lancer dans le même genre de commerce sous le nom de Centre de couture Perron. Après s'être fait compétition pendant quelques années, les deux décidèrent de s'associer et de fusionner leurs activités sous le nom de Centre de couture Signer Talbot et Perron, en 1974. Ils allèrent s'installer au nouveau Carrefour Saint-Georges, à l'époque où ce centre d'achats n'avait qu'un étage.

En 1989, ils déménagèrent à Place 90, dans la 90e rue à Saint-Georges. M. Talbot s'est retiré des affaires il y a quelques années, et M. Perron a continué les opérations tout en changeant le nom pour Centre de couture Perron Ltée, avec le logo «Singer» affiché bien en évidence (photo 4). Il est encore aux commandes et reçoit lui-même les clients et clientes depuis 58 ans, toujours aussi enthousiaste. Sa renommée est établie et il est reconnu pour sa compétence et son honnêteté. Son magasin est très achalandé. 

Beaucoup de gens ont conservé l'ancienne machine à coudre de leur mère ou de leur grand-mère. De beaux souvenirs. En voici une de marque Signer que Claude Gilbert conserve précieusement (photo 5).

Vous pensiez que ces ingénieuses machines à coudre étaient faites en Ontario ou aux États-Unis? Ou même en Asie? Croyez-le ou non, Signer avait, ici même au Québec, à Saint-Jean sur Richelieu (photo 6), une usine gigantesque qui fut érigée sur un immense terrain de 45 acres en 1904. Son ouverture a eu lieu en 1906. La manufacture elle-même avait une dimension de 12 acres et on y a érigé une voie ferrée de 5 miles pour la relier au réseau national de trains (photo 7). Elle fut la première à fabriquer de A à Z toutes les composantes de la machine à coudre, du meuble (cabinet) et coffret en passant par les aiguilles, les têtes de machine, les moteurs et les accessoires. Lors de sa première année d'opération, l'usine produisit plus de 50 000 machines à coudre. Au plus fort de son histoire, dans les années 1950 et 1960, on y employait 3000 travailleurs. Elle a fermé en 1986, démolie en 2007.

Photos 1 et 2 du fonds Claude Loubier. Photo 5 courtoisie de Claude Gilbert Photo 6 de Lynne McFern. Photo 7 de la SH du Haut-Richelieu. Texte et recherches de Pierre Morin.

Visionnez tous les textes de la Société historique

Fondée en 1992, la Société Historique Sartigan est un organisme à but non-lucratif, financé par les dons, dont la mission est la protection, l'interprétation, la valorisation et la diffusion du patrimoine de Saint-Georges et de ses environs.

 


Centre culturel Marie-Fitzbach (4e étage)
250,18e Rue, CP 6
St-Georges (Qc) G5Y 4S9
418 227-6176
www.shsartigan.com  -  shsartigan@hotmail.com

facebook.com/shsartigan

 

 

