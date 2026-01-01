Nous joindre
Rérospective 2025

Les chroniques historiques de Pierre Morin — 2 de 2

3 janvier 2026
Par Pierre Morin

Retrouvez les chroniques de Pierre Morin, de la Société historique Sartigan, publiées dans la deuxième moitié de l'année 2025.

Dimanche 6 juillet

Mon itinéraire d'autrefois pour aller au Séminaire

Dimanche 13 juillet

L'Hôtel de ville de Saint-Georges

Dimanche 20 juillet

Orientation des églises de 1862 et de 1900

Dimanche 27 juillet

Le centre de billard devient St-Georges Draperies en 1968

Dimanche 3 août

Les magasins d'autrefois du marchand Ephrem Poulin

Dimanche 10 août

Les camions Reo d'Édouard Lacroix

Dimanche 17 août

Canadian Pacific Telegraphs

Dimanche 24 août

Un pique-nique mémorable vers 1911

Dimanche 31 août

L'épicerie Poulin et Frères Inc., fermée en 2016

Dimanche 7 septembre

Les quartiers de la Station et Jersey-Mills annexés à Saint-Georges en 1966

Dimanche 14 septembre

L'extraordinaire drague d'autrefois à St-Simon-les-Mines

Dimanche 21 septembre

La maison Arthur Grenier Ltée, embouteilleur de Coca-Cola

Dimanche 28 septembre

Le Café Jersey et le restaurant Le Sartigan d'autrefois

Dimanche 5 octobre

Le fameux magasin Farmer 5-10-15

Dimanche 12 octobre

Ancienne maison au toit en mansarde sur la 2e Avenue

Dimanche 19 octobre

Joseph Gagné marchand général et premier maire de Saint-Georges-Est

Dimanche 26 octobre

La Baby Bear Shoe Co Ltd au siècle dernier

Dimanche 2 novembre

Le marchand P. Adélard Veilleux cède la place à André Guay

Dimanche 9 novembre

La manufacture de talons Beauce Heels

Dimanche 16 novembre

Les cordonniers Fiset au siècle dernier

Dimanche 23 novembre

Le magasin de machines à coudre Signer à Saint-Georges

Dimanche 30 novembre

Les industries Rancourt au siècle dernier

Dimanche 7 décembre


L'ancienne épicerie Marché Central près du pont de fer

Dimanche 14 décembre

Le magasin des enfants de Mme Roberge sur la première avenue

Dimanche 21 décembre

L'ancienne Régie des alcools sur la deuxième avenue

Dimanche 28 décembre

Le centre-ville en 1975

