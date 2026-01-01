Rions un peu (9)

Je ne sais trop si l’année 2026 nous réserve plus de joies que de peines ou vice-versa, mais j’ai décidé de ne pas prendre de chance et d’emmagasiner de la joie en nous offrant quelques histoires drôles en ce début d’année que je vous souhaite remplie de santé afin de profiter de tous les petits bonheurs que la vie nous réserve.

Un voisin bien pourvu

Jules le croque-mort travaille tard le soir. Il prépare le corps de son client et voisin pour la crémation et fait une découverte surprenante.



Le défunt a le plus énorme organe reproducteur qu’il ait jamais vu !



Il se dit en lui-même : désolé voisin, mais je ne peux pas laisser disparaître un pénis aussi imposant dans les flammes… Il faut le garder pour la postérité !



Il découpe le membre et ses attributs avec précaution et met le tout dans un sac isotherme.

Rentré à la maison, il dit à sa femme : je vais te montrer quelque chose tellement incroyable que tu ne vas pas y croire !!!



Il ouvre le sac et en montre le contenu.



Mon Dieu, dit sa femme, le voisin est mort !!!

Courriel douteux



Ma femme et moi avions décidé de partir en week-end à la plage et de descendre au même hôtel qu’il y a 10 ans, lors de notre lune de miel.



Mais, au dernier moment, à cause d’un problème au travail, ma femme n’a pas pu prendre son congé. Nous avons donc décidé que je prendrais l’avion le jeudi, et ma femme le lendemain.



Arrivé comme prévu et après avoir loué la chambre d’hôtel, je me rends compte que dans la chambre, il y a un ordinateur avec connexion Internet. Je décide alors d’envoyer un courriel à ma femme. Mais je me suis trompé en écrivant l’adresse.



C’est ainsi qu’à Sainte-Marie, une veuve qui venait de rentrer des funérailles de son mari mort d’une crise cardiaque, reçoit mon courriel.



La veuve consulte sa boîte aux lettres électronique pour voir s’il n’y a pas de messages de la famille ou des amis, et s’évanouit à la lecture du premier d’entre-eux. Son fils entre dans la chambre et trouve sa mère allongée sur le sol, sans connaissance, au pied de l’ordinateur.



Sur l’écran, on pouvait lire le message suivant :



« À mon épouse bien-aimée. Je suis bien arrivé. Tu seras certainement surprise de recevoir de mes nouvelles maintenant et de cette manière. Ici, ils ont des ordinateurs et tu peux envoyer des messages à ceux que tu aimes. Je viens d’arriver et j’ai vérifié que tout était prêt pour ton arrivée, demain vendredi. J’ai hâte de te revoir. J’espère que ton voyage se passera aussi bien que le mien.

Deux dollars



Un petit garçon dit à son père :



– Papa, s’il te plaît, donne-moi deux dollars pour un pauvre monsieur qui crie dans la rue…



– Bien sûr, fait le père. Et qu’est-ce qu’il crie ce pauvre monsieur ?



– « Crème glacée! Deux saveurs, deux dollars ! »

Le perroquet



Dans une vente publique, on met aux enchères un perroquet magnifique.



Une dame le veut absolument. Les enchères montent, montent, s’envolent, et finalement il est adjugé à la dame pour deux mille dollars.



En venant le chercher, elle dit à l’encanteur :

– Pour ce prix là, j’espère qu’il parle !



Et le perroquet lance :

– À votre avis, madame, qui faisait monter les enchères ?

Mains propres



Trois programmeurs attendent pour aller aux toilettes.



Le premier a terminé son affaire et se dirige vers les lavabos pour se laver les mains. Il se sèche très précautionneusement, pour cela il utilise serviettes après serviettes et s’assure que chaque parcelle de sa peau soit totalement sèche.



Se retournant vers les 2 autres, il annonce : « Chez Microsoft, nous sommes entraînés à être extrêmement minutieux ! »



Le second programmeur se dirige à son tour vers les lavabos. Pour se sécher il prend une seule serviette, et fait en sorte que chaque parcelle de la serviette soit rentabilisée. Il se retourne et réplique : « Chez Intel, nous ne sommes pas uniquement entraînés à être minutieux, mais également à être extrêmement efficaces ! »



Le troisième termine et se rend directement vers la sortie en lançant à la cantonade : « Chez Google, on ne se pisse pas sur les mains ! »

Donner son 100 %



Dernièrement, je me suis demandé ce que voulait dire, « se donner à 100% »



Et comment font ceux (ou celles) qui se vantent de se donner à PLUS de 100% ?



Voici une explication scientifiquement prouvée qui peut donner à réfléchir…



Si l’on considère que: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z correspondent à : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26



Alors faisons des comparatifs :

• T R A V A I L = 20+18+1+22+1+9+12 = 83%

• E N G A G E M E N T = 5+14+7+1+7+5+13+5+14+20 = 91%

• C O M P E T E N C E = 3+15+13+16+5+20+5+14+3+5 = 99%

On s’approche du résultat, n’est-ce pas ?



Alors continuons :

• A T T I T U D E = 1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%

• D I S C I P L I N E = 4+9+19+3+9+16+12+9+14+5 = 100%



Impressionnant, non ?

Continuons donc :

• V A N T A R D I S E = 22+1+14+20+1+18+4+9+19+5 = 113%

Là, on vient de péter le 100% !

Voyons jusqu’où cela peut nous mener…

• LECHER LE CUL = 12+5+3+8+5+18+12+5+3+21+12 = 120%



• Alors la prochaine fois que quelqu’un(e) vous dira :

« Moi, dans mon travail, je me donne à plus de 100% » Vous saurez pourquoi !!

Une petite dernière pour la route



La nourriture met 7 secondes pour aller de la bouche à l’estomac.

Le cheveu humain peut supporter un poids de 3 kg.

Le pénis d’un homme représente – en moyenne – 3 fois la longueur de son pouce.

L’os de la hanche est plus solide que le ciment.

Le cœur d’une femme bat plus vite que celui d’un homme.

Les femmes clignent des yeux 2 fois plus souvent que les hommes.

La peau d’un humain pèse 2 fois plus que son cerveau.

Le corps utilise 300 muscles juste pour se tenir en équilibre, debout

Les femmes ont déjà fini de lire ce message.

Les hommes sont encore en train de mesurer leur pouce…

Courage

Il ne reste que 1 127 jours au mandat de Donald Trump.

